Vormeliboss Bernie Ecclestone ütles pärast Austrias Kitzbühelis toimunud mäesuusatamise MK-etapi vaatamist, et vormel-1 peaks kiirlaskumisest eeskuju võtma.

"Vormel-1 peaks olema selline nagu ta varem oli ja selline nagu on kiirlaskumine. Need mehed sõidavad siin kogu aeg piiri peal," sõnas 86-aastane Ecclestone, kui jälgis mäesuusatajaid kiirusega 155 km/h mäest alla kihutamas, kirjutab CNN.

"Kitzbühel on nagu F1 sarja Monaco. Olete te stardijoonel olnud? Need kutid on tõeliselt julged," kiitis F1 sarja boss.

Eile kirjutas BBC, et Ecclestone võib oma ameti maha panna juba sel nädalal. Tema taandumise taustal on F1 enamusaktsiaid omandamas USA firma Libery Media.