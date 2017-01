BBC vormeliajakirjanik Andrew Benson teatab Twitteris oma allikatele viidates, et vormel-1 juhi kohalt taanduma sunnitud Bernie Ecclestone plaanib 2019. aastal käivitada alternatiivse võidusõidusarja.

40 aastat vormel-1 juhtinud Ecclestone pani ameti lõplikult maha 23. jaanuaril, kui Ameerika meediamagnaadi John Malone'i Liberty Media F1-s enamusosaluse omandas.

Nüüd haub troonilt tõugatud 86-aastane britt vastulööki. Lisaks Bensonile on Ecclestone'i kurjast plaanist kuulnud ka teine ajakirjanik Peter Windson, kes säutsus: "Vastus täna, kui F1 kuulsuselt küsiti eraviisiliselt, kuidas Mr. E-l läheb: "Ta on üles seadmas eraldiseisvat sarja." Ärge naerge."

Interesting. Have also been told by a trusted source they expect Ecclestone to fight back v Liberty - with a breakaway series by 2019 https://t.co/yzxWsYlcqo— Andrew Benson (@andrewbensonf1) January 26, 2017

The response today when an F1 luminary was asked privately how Mr E was doing: "He's setting-up a breakaway series". Don't laugh.— Peter Windsor (@PeterDWindsor) January 25, 2017

"Ma olen läinud. See on ametlik. Ma ei ole enam selle kompanii juht. Minu koha võttis Chase Carey," kinnitas 86-aastane Ecclestone väljaandele Auto Motor und Sport.

"Minu uus ametikoht on midagi aupresidendi laadset. Mul on nüüd see tiitel, kuigi ma ei tea, mida see tähendab."