Ecclestone: mina oleksin Alonsot takistanud

Endine vormel-1 boss Bernie Ecclestone ei pea õigeks, et kahekordne maailmameister Fernando Alonso ajaloolise Monaco GP asemel hoopis ookeani taga Indy 500 sarjas kihutab.

Alonso teatas sel nädalal, et teeb koostöös McLareni mootoritarnija Hondaga kaasa ühe etapi Indy 500 sarjas ning jätab seetõttu vahele 28. mail toimuva F1 etapi Monte Carlos.

Ecclestone, kes küll enam vormelisarjas niite ei tõmba, peab taolist olukorda huvide konfliktiks.

"Ma usun, et tema jaoks on see pigem hea. Ma arvan, et kui ma oleks saanud McLarenit veenda teda takistama, siis ma oleksin seda teinud," rääkis britt Bahreinis väljaandele PlanetF1.com.

"Ma oleksin öelnud, et ta ootaks oma lepingu lõpuni ja tehku siis, mida iganes tahab, aga kui vormel-1 hooaeg veel kestab, oled sa vormel-1 piloot. Aga mulle nagunii ei meeldi teda stardirivi lõpus näha."