Ecclestone: Ferrari ei suuda MM-tiitlit võita, sest tiimi juhivad itaallased

Kui ESPN uuris Ecclestone`ilt, miks Ferrari pole juba kümme aastat meeskondlikku MM-tiitlit võitnud, vastas inglane: "Sest nad on liiga Itaalia-kesksed. Ütlesin hiljuti kellelegi, et nad on vanas ajas tagasi."

Ecclestone vihjas sellega aastatele 1980-98, mil Ferrari ei suutnud võita ainsatki MM-tiitlit. Ferrari meeskonna uus tõus algas siis, kui tiimi toodi prantslane Jean Todt, britt Ross Brawn ja lõuna-aafriklane Rory Byrne.

"Todt läks ja vaatas asjad üle ning see polnud enam vaid itaallaste meeskond. Ma arvan, et neil jääb hetkel just sellisest juhtimisest puudu," lisas Ecclestone.

Ferrari kaotab MM-sarja juhtivale Mercedesele 37 punktiga. Individuaalses arvestuses on Mercedese esinumbri Lewis Hamiltoni edu Sebastian Vetteli (Ferrari) ees juba 50 punkti.