Ecclestone enda rollist vormel-ühes: olen palgamõrvar, kelle relval pole padruneid

Vormel-1 sarja endine juht Bernie Ecclestone andis oma praegusele auesimehe ametikohale huvitava kirjelduse.

86-aastane Ecclestone taandus juhi kohalt tänavu jaanuaris, kui F1 sarja omanikuks tõusis ameeriklaste Liberty Media. Ligi 40 aastat kuninglikku sarja vedanud Ecclestone`ile pakuti seejärel auesimehe ametikohta, mida täites on tal õigus praegusele juhatusele nõu anda.

Kui Ecclestone`il paluti oma praegust rolli kirjeldada, sõnas ta: "Ma ei oska öelda... Ma oleksin justkui palgamõrvar, kellel on relv, kuid pole padruneid. Kuid mul on endal raha piisavalt, et laskemoona osta."

Inglise vanahärra lisas, et ta on veendunud, et F1 sari areneb uute omanike juhtimisel edasi. "Meie probleem oli viimasel kahel-kolmel aastal, et polnud konkurentsi. Praegu tundub, et meil on see taas olemas."

Ecclestone`i arvates saaks F1 sarja veel paremaks muuta, kui vähendada rumalaid piiranguid, mis ei lase meeskondadel kiireid masinaid ehitada.