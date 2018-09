Ecclestone: Donald Trump on parim, mida maailm on viimasel ajal saanud

Ecclestone oli F1 eksmaailmameistri Nico Rosbergi podcasti esimene külaline ning ütles Trumpi kohta, et temataolised diktaatorid on märksa paremad liidrid kui ülejäänud tänased riigijuhid.

"Trump on parim asi, mida maailm on viimastel aastatel saanud. Ta on kõik üles äratanud. Trump on suutnud selgeks teha, et USA-s ei tohiks olla inimesi, kes ei peaks seal olema. Loodetavasti suudavad teised riigijuhid oma riikides sama teha," sõnas Ecclestone küsimusele, miks ta on Trumpi suur austaja.

Kui Rosberg uuris, mis saab siis, kui diktaator maha võetakse, vastas endine vormeliboss: "Siis tuleb leida uus diktaator!"

Ecclestone lisas, et aastaid tagasi Trumpiga kohtudes ei jätnud tänane riigipea talle erilist muljet, kuid nüüd presidendi tegusid vaadates on ta muutunud Trumpi suureks austajaks.