Daniel Ricciardot ootab Itaalia etapil karistus

Red Bulli tiimijuht Christian Horner kinnitas Belgia etapi järel, et nii Ricciardo kui Max Verstappeni masinaid ootavad Monza võidukihutamise eel uuendused.

Kuna Verstappen, kes lõpetas Spa ringrajal kolmandana, pole hooaja jooksul lubatud jõuallikate vahetusi veel ületanud, pääseb tema karistusest.

"Danieli ootab Itaalia etapil kindlasti karistus mootori vahetamise eest. Max saab alles hooaja kolmanda jõuallika ja peaks karistuseta pääsema," sõnas Horner crash.net-ile.

"Teeme selle vahetuse just nüüd, et Singapuri etapiks olla võimalikult heas positsioonis. Usun, et see just etapp saab olema meie järgmine hea võimalus, kus Ferrarile ja Mercedesele kõva lahing anda," lisas Horner.