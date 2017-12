Daniel Ricciardo: vormel ühes sõltub piloodist vaid 25 protsenti

Austraalia vormelisõitja Daniel Ricciardo sõnul on F1 sarjas talendil ja andekusel väike roll. Liiga palju sõltub edukus sellest, kui kiire auto sulle istumise alla antakse.

Ricciardo on Red Bulli tiimis sõitnud nüüd juba neli aastat ja võtnud selle ajaga viis fantastilist võitu, kuid meeskond pole uuel V6 turbomootorite ajastul suutnud ikkagi valmis meisterdada tiitliheitlusse sekkuvat autot.

Meest peetakse F1 sarjas üheks talendikamaks piloodiks, kelle allkirja tahaksid oma lepingupaberil näha paljud tiimid. Praeguse seisuga saab Ricciardost 2018. aasta lõpus vabaagent ning on sisuliselt kindel, et tööta ta ülejärgmisel hooajal ei jää.

Kuid Ricciardo on ala praeguse ajastu suhtes kriitiline. "Lewis Hamilton on võitnud viimasest neljast meistritiitlist kolm, aga keskpärases tiimis poleks ta seda teinud. Autol on siin suur roll, aga selleks, et tipptasemel varustust saada, pead sa ka ise hea sõitja olema," sõnas ta.

Ricciardo hooaja lõppkohad F1 sarjas 2011 - HRT - 27. koht

2012 - Toro Rosso - 18. koht

2013 - Toro Rosso - 14. koht

2014 - Red Bull - 3. koht

2015 - Red Bull - 8. koht

2016 - Red Bull - 3. koht

2017 - Red Bull - 5. koht

"Sa vajad mõlemat. Hetkel domineerib veel auto sõitja üle - ütleksin, et suhe on 75 protsenti 25 vastu. Oleks parem ja võrdsem, kui me suudaks sõitja rolli suuremaks muuta ja tehnika osa väiksemaks. Oleks hea, kui see tasakaal oleks 50-50. See tundub lähitulevikus olevat kõige realistlikum."

"Isegi kui Lewise ja viimase mehe aegu võrrelda, siis vahe võib küll olla kolm sekundit, aga sõitja osa selles on üks sekund. Me oleme tegelikult kõik palju lähemal ning oleks suurepärane, kui me suudaks kõik ühe sekundi sisse mahtuda. Võidusõit oleks nii palju lõbusam."

28-aastane Ricciardo on varasemates intervjuudes öelnud, et tahaks parimas vormis Hamiltoniga võistelda võrdsetel masinatel. See võib isegi 2019. aastal teoks saada, sest Hamilton pikendab tõenäoliselt Mercedesega lepingut, tema tiimikaaslase Valtteri Bottase kontraht saab aga sarnaselt Ricciardoga läbi. Juba leidub asjapulki, kes Ricciardot ülejärgmisest hooajast Saksa tiimiga seovad.