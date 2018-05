Daniel Ricciardo uuest lepingust: mul pole allkirjastamisega kuskile kiiret

Red Bulli vormelimeeskonna sõitja Daniel Ricciardo teatas, et ei kavatse veel lähiajal uut lepingut allkirjastada.

Ricciardo kehtiv leping saab läbi tänavuse hooaja lõpus, kuid austraallane ei kiirusta uut kontrahti sõlmima.

"Ma ei tunne, et peaksin praegu allkirja andma," rääkis Ricciardo Paddock Magazine`ile. "Tahan vaadata, mis meie meeskonnas hakkab juhtuma ning ka teistel tiimidel silma peal hoida."

"Ma tean, et teatud hetkel tahavad ka teised meeskonnad minu otsust teada, kuid minu jaoks ei oma see hetkel mingit tähtsust," lisas austraallane, kes on tänavuses MM-sarjas viiendal kohal. "Arvatavasti tean alles pärast suve, mis järgmisel aastal saama hakkab."

F1 sari järkub järgmisel pühapäeval, kui toimub Monaco GP.