Daniel Ricciardo jätkab suure tõenäosusega uuel hooajal Red Bullis

Red Bulli vormelimeeskonna juhi Christian Horneri sõnul sõidab Daniel Ricciardo ka järgmisel hooajal Red Bulli eest.

29-aastase austraallase praegune leping Red Bulliga kehtib tänavuse hooaja lõpuni.

"Me oleme jõudnud olukorda, kus mõlemad pooled soovivad koostööd jätkata," kommenteeris Ricciardo tulevikku Red Bulli boss Christian Horner. "See on lihtsalt aja küsimus, kunas kõik detailid paika pannakse. Leping on kindlasti sõlmitud enne suvepuhkust, mis algab Augustis."

Väidetavalt on nii Mercedese kui Ferrari meeskond tundnud huvi Ricciardo vastu. "Ma arvan, et kui Mercedes oleks teinud reaalse pakkumise, oleks Ricciardo selle üle tõsiselt mõelnud," lisas Horner.

Järgmine vormel-1 etapp sõidetakse 8. juunil Suurbritannias Silverstone'i ringrajal.