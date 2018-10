Daniel Ricciardo: Ferrari pole näidanud oma tõelist kiirust

"Ma ei tea, mis on toimumas praegu Ferrari meeskonnaga," sõnas austraallane. "Nad on loomulikult jätkuvalt kiired, aga ei suuda näidata enam sellist tempot, mida nad suurema osa hooajast on teinud."

Kuulujutud on seostanud Ferrari vormilangust sellega, et rahvusvaheline autospordiliit FIA käskis masinatele lisada uue sensori, mis võimaldaks jälgida mootorivõimsust. Selline sensor paigaldati aga juba hooaja esimeses pooles, Monaco etapi ajal.

F1 võistlusdirektor Charlie Whiting sõnas, et sensoril ja Ferrari kehvadel tulemustel ei ole seost. "Ma ei tea, mis on Ferrari languse põhjus. Olen kuulnud spekulatsioone, et sensor, mille käskisime masinatele paigaldada, on sellega seotud. Vaadates mootori jõudlust, siis ma ei nõustu sellega."