Corinna Schumacher: oleme väga selgelt väljendanud, et Michaeliga on juhtunud midagi tõsist

Seitsmekordse vormel-1 maailmameistri Michael Schumacheri abikaasa Corinna on meediale läkitanud järjekordse teate, kus põhjendatakse, miks perekond spordistaari tervise kohta ühtegi detaili pole avaldanud.

Rahvusvaheline meedia on kinni hakanud antud teates sisalduvast fraasist "juhtunud on midagi tõsist", spekuleerides, kas see käib 2013. aasta suusaõnnetuse kohta laiemalt või peab ta silmas midagi, mis pole veel ajakirjandusest läbi käinud.

Corinna Schumacheri avaldus (Daily Express): "Otsus kaitsta tema privaatsust avalikkuse ees on tehtud Michaeli huvides. Oleme väga selgelt väljendanud, et juhtunud on midagi tõsist."

Läbi aegade parim vormelipiloot sai 2013. aastal Prantsusmaal Meribeli suusakeskuses juhtunud kukkumisest raske ajutrauma ning teda ravitakse pärast pikalt koomas viibimist kodus Genfi järve ääres Šveitsis. Kuulduste kohaselt hoolitseb tema est igapäevaselt 15-liikmeline arstide ja õdede tiim ning mehe raviarved ulatuvad 128 000 euroni nädalas.

Saksa ajakiri Bunte vahendas eelmisel nädalal ühe Schumacheri perekonnatuttava ütlust, nagu tunneksid Michaeli lähedased end juba pisut optimistlikumalt. Allika sõnul läheb Schumacheril "tingimusi arvestades hästi" ning "tema hea füüsiline vorm on aidanud paranemisele kaasa".

"Corinna ja lapsed loodavad, et ühel päeval juhtub meditsiiniline ime," lisas anonüümseks jääda soovinud inimene.

Bunte kirjutab veel, et vormelikuulsusel tuleb ette nii häid kui halvemaid päevi, kuid tema üldine seisund on rahuldav.