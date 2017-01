Bernie Ecclestone polnud oma näilisest võimust hoolimata päris diktaator ja selles seisneski tema õnnetus.

Nüüd on see siis juhtunud. Bernard Charles Ecclestone, kes korraldas vormel 1 sarja äriasju alates 1978. aastast (siis sai ta F1 konstruktorite liidu juhiks), jäi F1 tegevjuhi kohast ilma. Tema asemel hakkavad sama tööd tegema kolm meest, kellest tuntuim on endine megaedukas tiimipealik Ross Brawn, keda võiks nimetada spordidirektoriks.

Ecclestone’i minema löömine tähendab diktaatori langemist.