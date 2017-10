Button nimetas Hamiltoni "pisut pahuraks" meeskonnakaaslaseks

Vormel-1 sarja kolmekordse maailmameistri Lewis Hamiltoni endine tiimikaaslane Jenson Button nimetas britti "pisut pahuraks" meeskonnakaaslaseks.

Button kirjeldab Hamiltoni oma autobiograafias ("Life at the Limit") kui "hiilgavat, kuid rahutut sõitjat".

Hamilton ja Button olid McLarenis tiimikaaslased aastatel 2010-12. "Isiklikult saime hästi läbi ja meil polnud mingeid probleeme, kuid võis öelda, et ta tundus pisut pahur ja riiakas," iseloomutas 2009. aastal maailmameistritiitli võitnud Button Hamiltoni.

"Kui me temaga koos aega viitsime, siis alati tekkis tal mingil hetkel jutuajamine hoopis oma isaga. Tihti oli meie vahel ka piinlikku vaikust, kus sa mõtlesid: "Mis ta ütlemata jättis?"," meenutas Button.

Button kahetseb, et ta ei suutnud Hamiltoniga tõeliselt sõbraks saada: "Me olime päris sarnased. Meil oli ühine kardiajalugu, mida toetasid meie isad, ja me olime erinevalt paljudest teistest F1 sõitjatest pärit üsna vaesest perest. Me pidime mõlemad end tõestama vaid läbi tulemuste."