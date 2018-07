Briti GP-l karistada saanud Toro Rosso sõitja kritiseeris kohtunikke

Vormel-1 Briti GP-l etapijärgselt karistada saanud Toro Rossi sõitja Pierre Gasly polnud rahul kohtuniku otsusega.

Kohtunikud otsustasid lisada Gasly ajale juurde viis sekundit, kuna mees põrkas sõidu lõpus kokku Force India sõitja Sergio Perezega. Karistuse tulemusena langes Gasly 10. kohalt 13. kohale.

"See on minu jaoks naeruväärne," kommenteeris Gasly kohtunike otsust. "See on võidusõit ning kontakt oli väga väike."

"Kui vaadata kõike, mis sõidu ajal juhtus, ei Kevin Magnusseni ja Romain Grosjeani ega Carlos Sainzi ja Romain Grosjeani kokkupõrgete tagajärjel ei saanud karistada keegi, siis meie väikese kontakti tõttu viis sekundit saada, on naeruväärne," lisas Gasly.

Gasly sõnul peavad kohtunikud muutma midagi, et ei oleks nii palju ebajärjekindlaid otsuseid.

Pierre Gasly asub üldarvestuses 18 punktiga 13. kohal.