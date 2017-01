Williamsi vormelitiimi asepealik Claire Williams tunnistas, et soomlane Valtteri Bottas asendab sel hooajal Mercedese roolis karjääri lõpetanud maailmameister Nico Rosbergi.

"Täpselt nii ongi," vastas Williams, kui temalt küsiti, kas Bottase liitumine Mercedesega on vaid vormistamise küsimus, kirjutab planetf1.com.

"Arvan, et niipea kui Nico karjääri lõpetamisest teatas, teadsin, et peagi tuleb Toto Wolffilt kõne. Kui sõitjal tekib võimalus istuda autosse, mis võib sõite ja MM-tiitleid võita, siis ei saa me kätt ette panna."

"Kõik teavad, et Ferrari jahtis Valtterit 2015. aastal, kuid me seisime ta teel ees ning ta jäi meie juurde. Vahel tuleb teha õigeid asju, aga me peame tegema ka õigeid asju teiste 650 töötaja jaoks, kes meil Williamsis on," lisas Williams.

Kui Bottas peaks Williamsiga lõpparve tegema, jääb neil hetkel ainsa põhisõitjana alles 18-aastane kanadalane Lance Stroll. Kuluaarides on räägitud ka Felipe Massa pensionilt tagasi toomisest.

"Peame olema kindlad, et kui me Valtteril minna laseme, on meil parim võimalik variant teda asendamas. Ma soovin, et saaksin juba teatada, kes see on. Me oleme kõikide lepingutega lõpusirgel. Teeme selle varsti teatavaks, sest meid ootab peagi ees testimine ning me tahame kõik teada, kes meie ridades sõitma hakkavad."