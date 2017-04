Bottase kehval sõidu algusel oli jahmatav põhjus

Mercedese vormel-1 meeskonna pealik Toto Wolff avaldas põhjuse, miks Valtteri Bottas Bahreini GP-l oma parimat kiirust ei näidanud ja esikoha kiirelt Sebastian Vettelile loovutas.

"Meie generaator läks stardisirgel katki ning me ei saanud Valtteri rehve tühjemaks lasta. Seega alustasime täiesti vale rehvirõhuga. Teadsime, et meil läheb raskeks," sõnas Wolff.

"Kui Vettel teiseks tõusis, ei saanud me midagi teha. See andis neile võimaluse varasema boksipeatusega meist mööduda. Seda nad tegidki ning see otsustas kogu sõidu."

Kolmandana finišeerinud Bottas ütles pärast sõitu, et sõitis justkui kivist rehvidega. "Ma ei tea, kui palju rõhk paigast ära oli, aga see oli rohkem kui üks PSI. Kõik püüavad mahtuda Pirelli miinimumi sisse, mis on juba niigi liiga kõrge. Kõik sellest ülespoole on ainult hullem. See andis efekti, nagu oleks tegu suure ülekuumenemisega. Tundus, nagu oleks tagumiste rehvide asemel kivid. Nad lihtsalt ei töötanud nii, nagu peaksid."

Probleem sai lahendatud esimese boksipeatusega, kus soomlasele pandi alla pehmemad rehvid, kuid Vetteli ja tiimikaaslase Lewis Hamiltoni tempot tal endiselt saavutada ei õnnestunud. "Oli kummaline sõit. Meil oli palju kiirust puudu. Seda pole lihtne selgitada," lisas Bottas.