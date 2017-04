Bottase auto küljest lennanud T-tiib tekitas Verstappeni masinale 60 000-eurose kahju

Vormel-1 Bahreini GP teisel vabatreeningul tekitas paksu pahandust Valtteri Bottase Mercedese auto küljest lahti tulnud T-tiib, millest Max Verstappen (Red Bull) üle sõitis ja mis hollandlase boksi siirduma sundis.

T-tiib ehk T-kujuline detail vormeli tagatiiva küljes on üks tänavusest hooajast mõnede meeskondade poolt kasutusele võetud aerodünaamiline uuendus, mis lisab autole survejõudu.

"See oli ebaõnn ning ausalt öeldes olen ma üllatunud, kui palju kahju see auto põhjale tegi," rääkis Verstappen pärast treeningut. "Tiim tegi head tööd, et selle nii kiiresti välja vahetas ja auto enne mu rajale tagasi saatmist korda tegi."

Red Bulli tiimipealiku Christian Horneri sõnul läks intsident tiimile maksma ligi 50 000 naela (umbes 59 000 eurot). "Seega arvan, et need tuleks turvalisuse ja kulude kokkuhoiu huvides keelustada. Ma ei ütle seda ainult sellepärast, et meil seda (T-tiiba - toim) pole," sõnas Horner.

T-tiibade vastu on hooaja algusest saadik aktiivselt sõdinud F1 spordidirektor Ross Brawn, kes on korjanud tiimide allkirju nende keelustamiseks. Kuid selliste muudatuste tegemiseks on vajalik kõikide tiimide nõusolek. Tehniliste regulatsioonide järgi pole neid kasutavad meeskonnad aga midagi valesti teinud.

See oli kolme nädalavahetuse jooksul juba teine kord, kui Bottase autolt T-tiib küljest lendab. Viimane kord juhtus see Hiina GP kolmandal vabatreeningul.

"See on juba paar korda küljest lennanud ning nüüd me üritame välja selgitada, miks. See ei mõjuta meie esitust tohutult. See on väike asi, aga sel aastal mängivad väiksed asjad suurt rolli, seega me peame selle ära parandama," ütles Bottas.

"Kindlasti pole hea, et sellised asjad ringi lendavad. Meil õnnestus eelmine kord asi korda ajada, kuid siin on teine rada ja uued probleemid. Sellegipoolest olen kindel, et suudame selle ära parandada ja turvaliseks muuta."