Bottas sai Ricciardoga kokkupõrkamise eest karistada

Valtteri Bottas (Mercedes) sõitis tänasel Ungari GP-l külje pealt sisse Daniel Ricciardole (Red Bull) ning teenis 10-sekundilise karistuse ja kaks trahvipunkti.

Ricciardo oli tegemas võistluse lõpus Bottasest möödasõitu, kui soomlane tema masinale külje pealt otsa sõitis. Bottas karistuse tõttu oma viiendat kohta loovutama ei pidanud, kuna kuuendana lõpetanud Pierre Gasly (Toro Rosso) kaotas talle pärast sõitu 23 sekundiga.

"Ma tundsin, et jätsin talle piisavalt vaba ruumi, kuid vaadates kahjustusi, siis ta sõitis päris tugevalt sisse," rääkis vahejuhtumist Ricciardo.

"Ma olin tema kõrval kurvi sisenedes, lisaks oli mul pool esitiiba puudu, seega oli mul tee üsna blokeeritud," kommenteeris Bottas olukorda. "Olen üsna kindel, et Ricciardo märkas, et ma sisenen kurvi kiiresti, kuid ta ikka pööras oma masinaga peale ja nii me kokku põrkasime."