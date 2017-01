Mercedese F1 meeskonnaga aastase lepingu sõlminud Soome vormelipiloot Valtteri Bottas avaldas lootust, et tiim pakub talle Lewis Hamiltoniga konkureerimiseks võrdsed tingimused.

Kui 27-aastane Bottas pole veel ühtegi etappi võitnud, siis temast viis aastat vanem Hamilton on juba 53-kordne etapivõitja ja kolmekordne maailmameister.

"See saab olema suur väljakutse, et olla temast (Hamilton) kiirem," lausus Bottas BBC Radio 5-le. "Ta tunneb seda tiimi väga hästi, ta on seal pikka aega olnud. Aga nüüd me oleme ühes meeskonnas, samade masinate ja sama tehnikaga, et võita etappe. Ma olen kindel, et meil lastakse ausalt ja õiglaselt teineteise vastu konkureerida."

Mercedese tiimijuht Toto Wolff rõhutas, et kuigi Hamilton ja Bottas on väga erinevad isiksused, peaks nad koos hästi töötama.

"Lewis on väga kirglik ja emotsionaalne. Valtteri on täielik vastand. Soomlasele kohaselt on ta peaaegu häbelik ja kartlik ning ma arvan, et meeskonnal on vaja, et need mõlemad maailmad oleks meil parimal moel esindatud," sõnas Wolff. "Lewis on hetkel arvatavasti maailma parim sõitja. Kui ta saab oma asjad nädalavahetusel klappima, siis on ta minu arvates lausa võitmatu. Aga ka Valtteril on kõik vajalikud omadused olemas. Me pole teda lihtsalt veel näinud masinas, mis suudab MM-tiitli eest võidelda."