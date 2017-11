Bottas kolmanda vabatreeningu parim, Räikkönen ka esikolmikus

Kolmandal vabatreeningul mahtus kolme parema sekka veel Ferrari rooli keerav Kimi Räikkönen, kes kaotas kaasmaalasele 0,045 sekundiga.

Esikuuikusse mahtusid veel Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ja Fernando Alonso.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP3)

The top four are separated by just 0.058 seconds 👀#BrazilGP 🇧🇷 #FP3 pic.twitter.com/7X82noBySv