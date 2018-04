BLOGI | Vormel-1 Hiina GP: Ricciardo sai dramaatilise võidu, Verstappen rikkus Vetteli võistluse!

Tõeliselt segi paiskas kogu sõidu aga selle järel toimunud väike kokkupõrge kahe Toro Rosso vahel. Pierre Gasly ja Brendon Hartley avarii ei olnud küll tõsine ning mõlemad jätkasid sõitu, ent sündmuskohal oli asfalt sodi täis ning rajale toodi turvaauto. Sellele reageeris suurepäraselt Red Bull, kes tõi kiirelt sisse nii Verstappeni kui Ricciardo ning pani neile viimaseks 20 ringiks alla värsked rehvid - teised tipptiimid aga boksipeatusi rohkem ei teinud.

Värskete rehvidega Red Bullid hakkasid turvaauto lahkumise järel rivis kiirelt tõusma ning kui algselt oli eespool Verstappen, siis tema väike eksimus Lewis Hamiltonist möödasõitu üritades andis võimaluse Ricciardole, kes möödus kärmelt nii Hamiltonist, Vettelist kui ka Bottasest ning kindlustas viimase kümnekonna ringiga endale ilusa etapivõidu.

Verstappenil oli suurepärane võimalus tulla teisele kohale, kuid noor hollandlane kiirustas Vettelist mööda sõita üritades ja sõitis sakslase Ferrarile külje pealt sisse, mistõttu tegid mõlemad autod spinni ning kaotasid kõvasti aega. Verstappenil nähti olukorras ka süüd, mistõttu anti talle kümnesekundiline ajakaristus. Antud kokkupõrge mängis paremad kaardid kätte ka Räikkönenile, kes tänu sellele Hamiltonist mööda sai - otse Vetteli ja Verstappeni taga olnud Hamilton pidi avarii vältimiseks tegema suure ringi, samal ajal kui Räikkönen sai piruetitavatest autodest lihtsamalt mööda.

Kõige suuremaks kaotajaks oli antud avarii juures aga kahtlemata Vettel, kes kukkus kolmandalt kohalt esmalt lausa seitsmendaks ning kaotas hiljem selle koha veel Fernando Alonsole, lõpetades kaheksandana. Verstappenile määrati avarii põhjustamise eest kümnesekundiline ajakaristus, mis kukutas ta neljandalt kohalt viiendaks.

Lõppjärjestus:

Vormel-1 Hiina GP

Järgmine etapp toimub juba kahe nädala pärast Bakuus. Täna oli vägev võistlus - kohtumiseni!

Ricciardo teeb poodiumil ka oma kuulsa "shoey" ära, juues oma ketsist!

Ei ole ilmselt kellegi üllatus, et Ricciardo on ka päeva sõitja!https://twitter.com/F1/status/985428126653210624

https://twitter.com/F1/status/985427662989643776

Ricciardo tänane võit on teine kord viimase 72 etapi jooksul, kus võitjaks tuleb kuuendalt kohalt või kaugemalt startinud sõitja. Viimati sai sellega hakkama Ricciardo ise - seda 2017. aastal Aserbaidžaanis.https://twitter.com/GracenoteLive/status/985426621665611776

https://twitter.com/F1/status/985425872000815104

Lõppjärjestus:https://twitter.com/F1/status/985425366352359424

Ricciardo on finišis võitjana!

Bottas suudab Räikköneni tõrjuda ja saab teise koha, Räikkönen kolmas, Hamilton neljas, Verstappen ajakaristuse tõttu viies!

Vettel muidugi nuriseb raadio teel, et Alonso suunas ta rajalt välja, aga korduste põhjal tundus asi aus olevat.

Alonso lähebki Vettelist mööda!

Vettel on tõsistes raskustes ning teda on juba tagantpoolt Alonso ähvardamas.

Neli ringi veel jäänud. Räikköneni ja Bottase vahe on endiselt väga väike, ümmarguselt 0,7 sekundit.

Verstappen on samal ajal Hamiltoni ees küll mõne sekundiga eest ära saanud, kuid tundub, et tema kümnesekundiline karistus tõstab Hamiltoni lõpuks hollandlasest siiski ettepoole.

Soomlased omavahel! Kolmandal kohal olev Räikkönen ähvardab nüüd Bottast, Ferrari mehel on kasutada ka DRS.

Verstappen saab taas Hamiltonist mööda. Nüüd on tal aga kaheksa ringi aega, et kümnesekundiline vahe sisse sõita.

Verstappeni karistuseks on 10-sekundiline ajakaristus, mis lisatakse talle finišis.

Vettel on samal ajal alles seitsmes, Hülkenbergist enam kui kahe sekundi kaugusel. Verstappenit ootab siin aga tõenäoliselt veel karistus.

Minna jäänud veel 11 ringi. Kas midagi võib veel Ricciardo võitu väärata?

Ricciardo tõuseb Bottasest mööda ning läheb liidriks!

Kordused näitavad, et kokkupõrkes oli pigem süüdi Verstappen, kes liiga julgelt kurvi sisse sukeldus ja Vettelile külje pealt sisse sõitis. Olukorras oli kaotajaks ka Hamilton, kes pidi kahest risti rajal olnud autost ringiga mööda sõitma ning oma koha Räikkönenile loovutas.

Räikkönen ja Hamilton pääsevad mõlemast neist mööda, Vettel kaotab veel ka koha Hülkenbergile! Katastroof Ferrari jaoks!

Verstappen ja Vettel põrkavad kokku ja mõlemad teevad tagasirge lõpus pirueti!

Ricciardo läheb Vettelist sirge peal nagu postist mööda! Bottas on nüüd vaid pooleteise sekundi kaugusel...

Verstappen läheb samuti Hamiltonist mööda! See käis lihtsalt.

Vettel on nüüd Ricciardost vähem kui sekundi kaugusel, Verstappen on samal ajal Hamiltonil kannul. Red Bullide jaoks ei oleks isegi kaksikvõit siin utoopia.

Ricciardo teeb Hamiltoni vastu suurepärase möödasõidu! Hamilton pidurdas tagasirge lõpus ehk liiga vara, Ricciardo tuli päris kaugelt, aga julgelt ja tõusiski kolmandaks!

Hamiltoni elu läheb aga kergemaks ehk ühe ringi võrra. Ricciardo on temast samuti kiirem.

Verstappen üritab Hamiltonist mööduda, aga eksib, sõidab rajalt välja ja kaotab oma koha Ricciardole!

Sõitjad saavad nüüd taas kasutada ka DRS-i. Verstappen saab seetõttu Hamiltoni vastu väärt eelise.

Ricciardo lähebki Räikkönenist puhtalt mööda!

Riccardo hingab ka Räikkönenile kuklasse. Nico Hülkenberg pole samuti esikuuikust kaugel!

Bottas suutis turvaauto lahkumise enda jaoks hästi ära kasutada. Vahe Vetteliga on 1,8 sekundit. Samal ajal ähvardab Verstappen juba Hamiltoni.

21 ringi veel jäänud!

Läksime taas!

Turvaauto tuleb nüüd kohe rajalt ära. Mida suudavad Red Bullid?

Kui turvaauto rajalt lahkub, on järjestus selline: Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen, Räikkönen, Ricciardo. Red Bullid hakkavad oma värskete rehvidega aga teistele kindlasti probleeme valmistama!

Teised tipud boksi tulema ei kipu. Red Bullid on nüüd värskete rehvidega rajal. Kas nad suudavad Ferrari ja Mercedese võimu väärata?

Turvaauto tuuakse rajale, sest rada on sodi täis! Boksipeatuste aeg - Red Bullid tulevad taas korraga sisse!

Tagasirge lõpus üritas Gasly Hartleyst mööda saada, kuid põrkas tiimikaaslasega kokku. Mõlemad jätkavad sõitu, midagi väga hullu ei juhtunud, kuid raja peal on detaile küll.

Kollased lipud! Kaks Toro Rossot, Gasly ja Hartley, on kokku põrganud!

Ühesõnaga - järjestus on Bottas, Vettel, Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Räikkönen. Vettel on Bottasest endiselt vähem kui sekundi kaugusel, ülejäänud kuuiku sees on üksteisele kõige lähemal Verstappen ja Hamilton - maailmameister on noorest hollandlasest kahe sekundi kaugusel.

Nüüd tuleb Räikkönen boksi sisse. Kas tema ülesanne oligi Vettel Bottasele lähemale aidata? Soomlane naaseb rajale kuuendale kohale.

Bottas saab Räikkönenist mööda - aga Räikkönen laseb tiimikaaslase Vetteli mõistagi võitluseta ettepoole. Nüüd on Vettel Bottasel täiesti kuklas!

Bottas ongi nüüd Räikkönenil kannul. Kas üks soomlane läheb teisest mööda?

A: Jällegi Ferrari tiim rikub raikkoneni tulemuse....

Hetkeseis. Bottas ja Vettel hakkavad vaikselt Räikkönenile järele jõudma. Väga huvitav, mida Ferrari Räikköneniga peale mõtleb hakata.

Räikkönen on endiselt väljas. Millal otsustatakse ta lõpuks sisse tuua? Kas loodetakse sõidu lõpus ultrapehmete peale?

Vetteli boksipeatus oli 2,8 sekundit - teised said samal ajal hakkama kahe sekundiga. Kas Ferrari võttis asja pärast Bahreini äpardust liiga ettevaatlikult?

Kuhu langeb nüüd veel Räikkönen, kes pole veel üldse boksi tulnud?

Aga Vettel tuleb boksist välja Bottase taha! Mercedeste varasem boksi tulemise taktika töötas!

Vettel boksis.

Ferrarid ei tundu aga veel boksi tulevat. Küll aga vahetab rehve Temalegi lähevad medium'id alla.

Räikkönen jääb välja, Hamilton tuleb sisse. Inglane tuleb välja täpselt Ricciardo ette.

Mõlemad autod ühel ringil boksi tuua oli päris riskantne käik - oleks Verstappeni rehvivahetusel midagi nihu läinud, oleks kohe ka Ricciardo sõit tuksis olnud. Sedapuhku läksid aga mõlemad peatused laitmatult.

Red Bullid! Verstappen ja Ricciardo tulevad mõlemad järjest ning saavad alla medium-rehvid. Nendega peaksid nad sõidu lõpuni ära kestma.

Esikuuiku meestest pole veel mitte keegi boksi tulnud. Kes on esimene?

Hetkeseis:

Hamilton kurdab, et ei suuda Räikkönenile lähemale saada - tal on tükk tegemist, et soomlasega üldse sammu pidada...

Ricciardo hakkab vaikselt Hamiltonile järgi jõudma. Vahe on 1,2 sekundit - võimalik, et austraallane saab peagi ka DRS-i kasutada.

Tagapool hakkavad esimesed mehed juba ka boksi tulema.

Bottas püsib Vettelist kahe ja poole sekundi kaugusel, Verstappen on kolmandana soomlasest aga juba viie sekundi kaugusele langenud. Temast omakorda kolme sekundi kaugusel on Räikkönen ja Hamilton.

Ehh: Vettel pani ikka korralikult Räkonile ära, mille tulemusena said teised Räikonenist mööda

Foto avakurvist:https://twitter.com/F1/status/985401609332166656

Esimesed kuus sõitjad näivad praegu paigas olevat - keegi seal kellelegi väga agaralt kuklasse ei hinga, vahed pigem suurenevad.

Vettel on liidrikohal Bottasest juba kaks sekundit eest ära rebinud.

Seis avaringi lõpuks:

Hamilton langeb lausa viiendaks!

Vettel teeb suurepärase stardi, aga Bottas saab samal ajal Räikkönenist mööda. Verstappen tõuseb aga järgmiste kurvidega koguni kolmandaks!

LÄKS!

https://twitter.com/F1/status/985399100819505152

Autod on soojendusringile startinud!

https://twitter.com/F1/status/985398173156958208

https://twitter.com/F1/status/985397422531731457

Kiire meeldetuletus stardijärjestusest:https://twitter.com/F1/status/985391488447270913

Tere hommikust! Spordipäev algab täna juba päris vara ning Hiina GP-ks on kõik juba põhimõtteliselt valmis. Oleme meiegi!