BLOGI | Vettel võitis ülipõneva Briti GP, suurendas üldarvestuses edu Hamiltoni ees

Silverstone'i rajal sõidetud vormel-1 Briti GP võitis Sebastian Vettel (Ferrari). Poodiumile mahtusid veel Lewis Hamilton (Mercedes) ja Kimi Räikkönen (Ferrari).

Sõit algas kohe intrigeerivalt, kui avaringil põrkasid kokku Räikkönen ning Hamilton. Hamilton langes kokkupõrke tagajärjel 17. kohale. Räikkönen sai karistada ning pidi boksis tegema 10-sekundilise peatuse.

Hea stardi teinud Vettel tõusis kohe liidriks. Hamilton suutis sõitjaterivi tagumisest otsast kiiresti tõusta ja oli 11. ringiks juba kuues.

Sõitu juhtis pikalt Vettel, aga boksipeatuste taktika tõttu õnnestus Bottasel 36. ringil liidriks tõusta. Eriti põnevaks läks sõidu lõpp, kuna lühikese aja jooksul tuli kahel korral rajale turvaauto. Kõigepealt kaotas auto üle juhitavuse Marcus Eriksson (Sauber) ning sõitis rajalt välja.

Paar ringi hiljem põrkasid omavahel kokku Carlos Sainz (Renault) ja Romain Grosjean (Haas) ning turvaauto tuli uuesti rajale.

Pärast turvaauto lahkumist hakkas Vettel teravalt ründama Bottast ja 47. ringil mööduski sakslane Mercedese piloodist. Kiirelt tõusid temast ette ka Hamilton ning Räikkönen. Sellises järjestuses sõit lõppes.

48. ringil pidi katkestama Max Verstappen (Red Bull), kellel oli probleeme käigukastiga.

Viiendanda lõpetas Daniel Ricciardo (Red Bull) ja kuuendaks jäi Nico Hülkenberg (Renault).

Vettel on üldarvestuses 171 punktiga liider. Hamiltonil on teisena 163 punkti. Räikkönen on 116 punktiga kolmandal kohal.