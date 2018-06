BLOGI | Vettel võitis Montrealis ja tõukas Hamiltoni liidrikohalt

Kanadas Montrealis Gilles Villeneuve´i nimelisel ringrajal sõidetud vormel-1 sarja hooaja seitsmenda etapi võitis Sebastian Vettel (Ferrari).

Parimalt stardikohalt alustanud Vettel ei andnud liidrikohta kordagi käest ning võttis ühe boksipeatuse taktika abil kindlalt oma karjääri 50. võidu.

Samuti vaid korra rehve vahetamas käinud Valtteri Bottas (Mercedes) ja Max Verstappen (Red Bull Racing) säilitasid vastavalt oma teise ja kolmanda koha.

Sündmustevaese võistluse neljas koht kuulus Daniel Ricciardole (Red Bull), viies oli valitsev maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes) ja kuues Kimi Räikkönen (Ferrari).

Kuna Hamilton teenis vaid 10 punkti, tõusis Vettel temast MM-sarja üldarvestuses punktiga mööda.

"Sellise sõiduga oma karjääri 50. võit võtta on uskumatu. See võit tähendab mulle palju. Olen väga õnnelik, aga tean, et MM-sarjas on veel pikk tee minna," sõnas võidumees Vettel.