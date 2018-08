BLOGI | Suure avariiga alanud Belgia GP võit läks Vettelile, Räikkönen pidi katkestama

Vormel-1 Belgia GP

TOP 10:https://twitter.com/F1/status/1033725464915992579

Vettel ongi võitjana finišis! Hamilton teine, Verstappen kolmas, Bottas neljas.

Vettel on viimasel ringil!

Bottas ründab Kemmeli sirgel ning möödub Perezist!https://twitter.com/F1/status/1033723563122016256

Bottas läheneb jõudsalt Perezile ning on temast vaid sekundi kaugusel. Ajal, kui võistluses suurt midagi muud ei toimu, tasub seda paari jälgida. Sõita veel neli ringi.

Verstappen küsib tiimilt lootusrikkalt, ega kuskilt vihmapilvi ei paista. "Järgmise tunni jooksul mitte," vastatakse talle.

13 ringi on finišini jäänud ning Vettel on taas Hamiltoni ees vahet suurendamas. Praegu on see juba viie sekundi ringis.

Seni liidritest paar ringi maas olnud ja avaringi avariis tagatiiva ja osa esitiivast kaotanud Ricciardo auto lükatakse alles nüüd lõplikult garaaži.

Bottas käib boksis ära ning naaseb kuuendaks.

Hetke esikümme:1. Vettel2. Hamilton3. Verstappen4. Bottas (pole veel boksis käinud)5. Perez6. Ocon7. Grosjean8. Magnussen9. Gasly10. Hartley

Nüüd tuleb hollandlane lõpuks boksi, aga saab alla täpselt samasugused pehmed rehvid nagu kõik teisedki.

Kui sisuliselt kõik ülejäänud esiotsa mehed on boksis käinud, siis Max Verstappen püsib veel väljas. Huvitav, mida Red Bull plaanib?

Hamilton läheb Kemmeli sirgel aga kohe Verstappenist mööda ning asub Vettelit jälitama.

1,5! Vetteli ja Hamiltoni vahele mahub sealjuures veel täpselt Verstappen, kes pole boksis veel käinud.

Vettel tuleb kohe järgmisel ringil ka ise boksi. Vahe oli enne 3,5 sekundit, milline on see nüüd?

Hamilton tuleb boksi. Suure tõenäosusega sõidetakse täna ühe peatuse strateegiaga. Sõidetud on 22 ringi 44-st.

Bottas möödub nii Ericssonist kui Gaslyst. Soomlane on kaheksandal kohal.https://twitter.com/F1/status/1033713398981292033

Hamilton sõidab kiireima ringi ning hakkab ehk tasapisi Vettelile lähemale minema. 3,4 sekundit on vahe.

TOP 10:1. Vettel2. Hamilton3. Verstappen4. Perez5. Ocon6. Grosjean7. Magnussen8. Gasly9. Ericsson10. Bottas

Bottas on nüüd juba punktikohal.https://twitter.com/F1/status/1033710816468652033

Rivi lõpust startinud Valtteri Bottas on samal ajal ennast juba 11. kohale kergitanud.

Verstappen võtab ka teise Force India ette ning läheb ka Perezist mööda! Hollandlane on nüüd kolmandal kohal ja ees on mitu sekundit vaba vett. Vettel on endiselt Hamiltoni ees juhtimas.https://twitter.com/F1/status/1033710084126322688

Kimi Räikköneni auto suunatakse garaaži. Tundub, et ka tema on kokkuvõttes avaringi sekelduste ohver, ilmselt sai auto nii palju viga, et lõpuni pole mõtet punnitada.

Vahepeal on selgeks saanud ka see, et Daniel Ricciardo on kõrgest mängust väljas ning on liidritest paar ringi maas viimasel kohal.

Vettel on Hamiltonist kahe ja poole sekundi kaugusel ees, Force Indiad hakkavad juba enamaga maha jääma. Vahed on sisse tulemas.

Verstappen võtabki oma ära ning möödub Oconist Kemmeli sirge lõpus.

Nüüd on Verstappen Grosjeanist lahti sanaud ning tema ees olevat Oconi ohustamas. Möödasõit näib praegu olevat aja küsimus.

Turvaauto on nüüd rajalt taas ära tulnud ning võidusõit jätkub. Vettel hoiab sekundilist edu Hamiltoni ees, samal ajal on Verstappen Grosjeani rünnakuid tõrjumas.

Video stardiavariist:https://streamable.com/db1v2

Ja veel:https://twitter.com/F1/status/1033705536636809216

Fotomaterjali avakurvi avariist:https://twitter.com/F1/status/1033704604767334400

Huhh! Oli alles algus. Turvaauto järel sõidetakse hetkel sellises järjestuses:1. Vettel2. Hamilton3. Perez4. Ocon5. Verstappen6. Grosjean7. Magnussen8. Gasly9. Ericsson10. Sirotkin

Ricciardol läks tagatiib kaduma ning tema tuli samuti boksi.

Räikkönenil läks avakurvis rehv katki ning tema kaotas samuti kohti. Pöörane boksipeatuste ralli läheb kohe lahti.

Tundub, et Charles Leclerc ja Nico Hülkenberg on samuti Alonso avarii ohvrid. Hispaanlasele põrutati tagant sisse ning see paiskas tema auto nii kõrgele õhku, et ta sisuliselt lendas Leclerci masinast üle! Turvaauto rajal.

Kemmeli sirge lõpus olid sealjuures mõlemad Force Indiad lähedal Vettelist ja Hamiltonist möödumisele!

Vettel läheb Eau Rouge'i järel Hamiltonist mööda!

Alonso teeb kohe esimeses kurvis suure avarii ning lendab risti üle teiste autode välja!

START!

Sõitjad on soojendusringile startinud!

Ilm võib täna asju huvitavaks teha küll. Vihma tõenäosuseks on hetkel 20 %.https://twitter.com/F1/status/1033702329651023877

https://twitter.com/F1/status/1033699768562851840

Pool tundi veel stardini!https://twitter.com/F1/status/1033695578511826947