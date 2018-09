BLOGI | Mercedese meeskonnakorraldused aitasid Hamiltonil võita Venemaa GP

Oma kolmanda järjestikuse võidu saanud Hamilton juhib üldarvestuses Vetteli ees 50 punktiga. Tänasest sõidust head tulemust vajanud Vettelil oli võimalus Hamiltoniga vahet vähendada, kui Ferrari boksipeatuse taktika aitas sakslase napilt briti ette.

Paar ringi hiljem suutis Hamilton siiski koha tagasi võtta. Hamilton möödus Bottasest 25. ringil, kui Mercedese meeskond käskis soomlasel enda positsioon loovutada. Liidriks tõusis Hamilton kümmekond ringi enne lõppu, kui Max Verstappen tegi oma ainsa boksipeatuse.

Esikolmikule järgnesid Kimi Räikkönen, Verstappen ja Ricciardo.

Üldarvestuses jätkab liidrina Hamilton, kelle edu viis etappi enne lõppu on Vetteli ees 50 silma. Hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel, kui sõidetakse Jaapani GP.

RACE CLASSIFICATION: @LewisHamilton extends his championship lead to 50 points with five races to go #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/sPNfPstO9m