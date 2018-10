BLOGI | Mercedes teeb mis tahab! Kaksikvõit, Hamiltonile neljas triumf järjest

Britt juhtis võistlust algusest lõpuni. Kvalifikatsiooni esikolmik jäi samaks lõpuni, ehkki Max Verstappenil oli kaks kokkupõrget tagant tulnud Ferrari pilootide Kimi Räikköneni ja Sebastian Vetteliga. Ent noor hollandlane seisis rünnakud ära.

Esinelik mahtus 20 sekundi sisse, siis läksid vahed suureks. Ferrari piloodid viiendal ja kuuendal kohal kaotasid vastavalt 51 sekundiga ja 1.10-ga.

MM-sarja üldseis neli etappi enne MM-sarja lõppu: 1. Hamilton 331 punkti, 2. Vettel 264, 3. Bottas 207, 4. Räikkönen 196, 5. Verstappen 173, 6. Ricciardo 146.

Järgmine MM-etapp peetakse kahe nädala pärast USA-s Austinis.

F1 Jaapani GP

Neljanda koha saanud Daniel Ricciardo tegi sõidu käigus koguni 11 kohalise tõusu. https://twitter.com/F1/status/1048826656570396673

Vettel sõitis viimasel hetkel Hamiltoni aja küll üle, kuid see on väike lohutus. MM-tiitel on käest libisemas.

Hamilton sõitis enne finišit välja ka kiireima ringi - 1.32,785.

Hamilton võitjana finišis! Suur samm viienda MM-tiitli suunas.

Kolm ringi sõidu lõpuni.

Tundub, et Bottas hoiab teise koha ikkagi ära, Verstappen kurdab mootorijamade üle.

Lõpuni jääb alla kümne ringi: 1 Hamilton; 2 Bottas +9.9s; 3 Verstappen +11.7s; 4 Ricciardo +18.4s; 5 Räikkönen +29.5s; 6 Vettel +1.07,3s.

Bottase ja Verstappeni vahe vaid pool sekundit!

Verstappen on täna suutnud kokku põrgata mõlema Ferrariga ja peremeheks jäänud. Kas õnnestub ka Bottasest mööduda? https://twitter.com/F1/status/1048821486839103488

Käib sõidu viimane veerand: https://twitter.com/F1/status/1048820828996075520

Verstappen hingab Bottasele kuklasse, vahe vähem kui 2 sekundit.

Hülkenberg katkestas.

Vettel on kerkinud kuuendaks, otse tiimikaaslase Räikköneni seljataha. Ajaline vahe on siiski üüratu, tervelt 40 sekundit.

Vau! Vettel sõitis võistluste kiireima ringi - 1.33,243.

Fernando Alonso jõudis sõidu käigus võimsa tähiseni: https://twitter.com/F1/status/1048817857075847168

Vettel on tõusnud tagasi punktikohale, üheksandaks.

Pool sõitu on seljataga ja sõitjate kiireimad ringid: https://twitter.com/F1/status/1048815349859319808

Ees kaks Mercedest, siis kaks Red Bulli ja seejärel Räikkönen.

Esimesed boksipeatused tehtud ja hetkeseis: 1 Hamilton; 2 Bottas +4.5s; 3 Verstappen +15.4s; 4 Ricciardo +16.7s; 5 Räikkönen +21.3s.

Siit saab üle vaadata stardi ja esimese ringi: https://twitter.com/F1/status/1048813514863906816

Verstappeni ja Vetteli kokkupõrkes kellelgi süüd ei nähtud. Karistusi ei järgne.

Hamiltoni kiireim ring - 1.34,183.

Alonso ja Stroll said erinevate eksimuste eest 5 sekundilised karistused.

Hamilton juhib Bottase ees 4,5 sekundiga. Britt sõitis värskelt taas kiireima ringi.

Räikkönen käis boksis ja langes 10. kohale. Vahetas rehve.

Vettel ronib alt uuesti üles. Tõusis 13. kohale, möödus Hülkenbergist.

Esiviisik ja vahed: 1 Hamilton; 2 Bottas +2.8s; 3 Verstappen +5.3s; 4 Räikkönen +8.8s; 5 Ricciardo +15.7s.

Intsident Verstappeniga kukutas Vetteli võistlejaterivi lõppu.

Hamilton sõitis kiireima ringi - 1.34,346.

Magnussen katkestas.

Verstappeni ja Vetteli kokkupõrge on uurimise all. Ricciardo tõusis juba 8. kohale. Võrreldes stardiga kerkinud seitse kohta.

Turvaauto läks rajalt ära, uuesti vaba vesi!

Verstappeni reaktsioon karistusele: "What the f..k?"

Verstappen sai karistada intsidendi eest Räikköneniga. Esimese boksiskäigu ajal peab viieks sekundiks peatuma.

Hetkeseis: 1 Hamilton; 2 Bottas; 3 Verstappen; 4 Vettel; 5 Räikkönen; 6 Grosjean; 7 Gasly; 8 Perez; 9 Ocon; 10 Ricciardo; 11 Hartley; 12 Sainz; 13 Leclerc; 14 Alonso; 15 Hülkenberg; 16 Stroll; 17 Ericsson; 18 Sirotkin; 19 Vandoorne; 20 Magnussen.

Magnusseni rehvipurunemise tõttu turvaauto rajal.

3. ring: Hamiltoni edu Bottase ees on 2,5 sekundit.

Magnusseni masinal lõhkes rehv.

Vettel juba neljas! Verstappen ja Räikkönen panid korraks rattad kokku.

Vettel tõusis stardiga kaks kohta, kuuendaks.

Sõit algas!

Mõni minut stardini.

Ilmaolud on Suzukas stabiilsed, vihma ei tule. Seda abikätt kvalifikatsioonis põrunud Ferraridel täna pole.

Hommik! Vormel-1 sari jätkub Jaapnai GP-ga, kus suurfavoriitidena lähevad rajale Mercedese piloodid Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.

