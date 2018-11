BLOGI | Maailmameister Hamilton lõpetas eduka hooaja etapivõiduga

Hamiltonile järgnesid Sebastian Vettel ja Max Verstappen. Neljandana lõpetas Daniel Ricciardo. Esikuuikusse mahtusid veel Valtteri Bottas ja Carlos Šainz. Oma vormel-1 karjääri lõpetanud Fernando Alonso jäi esimesena punktikohalt välja, kui sai 11. koha.

Ferrari ridades viimast korda sõitnud Kimi Räikköneni jaoks lõppes tänane etapp õnnetult, kui pidi mootoriprobleemide tõttu juba seitsmendal ringil katkestama. Kuna Verstappen ja Bottas ei suutnud head võimalust ära kasutada, jäi Räikkönen siiski MM-sarja üldarvestuses hooaja lõpuks kolmandaks.

Üldseis hooaja järel:

