BLOGI | Lewis Hamilton võttis Ungaris kindla võidu ning suurendas edu Vetteli ees

F1 Ungari GP

"Oli raske sõit. Teine koht pole see, mida oleksin tahtnud, aga see oli täna ilmselt parim võimalik tulemus," rääkis Vettel.

"Me tulime Ungarisse teadmisega, et Ferrarid on väga kiired. Seega siit võit võtta on suurepärane," sõnas võidukas Hamilton.

Esikümnesse mahtusid veel Gasly, Magnussen, Alonso, Sainz, Grosjean.

12. kohal alustanud Ricciardo lõpetas neljandana. Lõpus kahel korral kokkupõrkes osalenud Bottase saagiks täna viies koht.

Lewis Hamilton on Ungari GP võitja! Talle järgnevad Ferrari sõitjad Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen.

70/70 Ricciardo saab siiski oma tahtmise ja möödus Bottasest!

Käimas on viimane ring!

69/70 Viimaste ringide jooksul kaks korda kokkupõrkes osalenud Bottas asub neljandal kohal.

68/70 Ricciardo jõudis juba korraks Bottasest mööduda, aga masinad põrkasid omavahel kokku ning Ricciardo pidi koha loovutama

Bottas pidi kokkupõrke tagajärjel boksis käima

65/70 Vettel asus Bottase vastu rünnakule ja mehed põrkasid kokku. Bottase masin sai tõsiselt kannatada. Vettel ja Räikkönen nüüd teisel ja kolmandal kohal.

63/70 Esikümme: Hamilton, Bottas, Vettel, Räikkönen, Ricciardo, Gasly, Magnussen, Alonso, Sainz, Grosjean.

62/70 Bottas on sõitnud praeguste rehvidega juba 44 ringi. Kas soomlane suudab Vetteli ning Räikköneni enda taga hoida?

https://twitter.com/F1/status/1023577880603881472

60/70 Hamiltoni võit on muutumas järjest kindlamaks. Edu Bottase ees on 17 sekundit. Bottas püüab enda taga hoida kahte Ferrari pilooti.

56/70 Vettel on taas Bottase lähedale jõudnud, vahe on vaid 0,4 sekundit.

53/70 Virtuaalse turvaauto režiim lõppes ja sõit saab jätkuda.

Rajal on virtuaalne turvaauto.

52/70 Esimeses sektoris kollased lipud, sest Stoffel Vandoorne katkestas.

50/50 Vettelil läheb Mercedeste püüdmine raskeks. Bottas teeb head tööd ja hoiab Vettelit kindlalt oma selja taga. Hamiltoni edu Vetteli ees on 13,1 sekundit.

Kõikidel sektoritel on kiireimat aega näidanud Räikkönen.https://twitter.com/F1/status/1023573444099760128

Pärast 45 ringi käis ka Ricciardo esimest korda nüüd boksis. Räikkönen tõusis temast mööda. Esikuuik pärast 45 ringi: Hamilton, Bottas, Vettel, Räikkönen, Ricciardo, Gasly.

42/70 Vettel jahib teist kohta. Vahe Bottasega on alla sekundi.

40/70 Vettel teeb lõpuks esimese boksipeatuse, kuid peatus venis liiga pikaks, sest probleeme oli vasaku esirehvi vahetamisega. Tänu sellele on Mercedestel kaksikjuhtimine.

39/70 Räikkönen teeb taas boksipeatuse. Soomlanen langes 5., Ricciardo jääb 15,7 sekundi kaugusele.

https://twitter.com/F1/status/1023570150954545153

37/70 Vahe Hamilton ja Vetteli vahel väheneb. Vettelil olid ees ringiga maha jääjad, mille tõttu Hamilton sai lähemale tulla.

32/70 Räikkönen on jõudnud Bottase kannule, vahe on alla sekundi. Võitlus käib kolmanda koha peale.

Ferrari veel Vettelit boksi tuua ei kavatse. "Sa oled kiirem kui Hamilton, jätka niimoodi."

28/70 Head sõitu tegev Ricciardo on tõusnud juba viiendaks, kaotust Räikkönenile 8,2 sekundit.

26/70 Hamilton teeb boksipeatuse. Võistluse uueks liidriks tõuseb Sebastian Vettel.

18/70 Bottas möödus Gaslyst nign asub kolmandal kohal.

16/70 Räikkönen ja Bottas käivad boksis. Esikuuik: Hamilton, Vettel, Gasly, Bottas, Magnussen, Räikkönen.

13/70 Ricciardo möödub vahepeal Grosjeanist ja Hulkenbergist ning on nüüd juba 9.

11/70 Vahepeal juba 16. langenud Ricciardo jätkab tõusu ning asub pärast Alonsost möödumist 11. kohal.

9/70 Esiviisik: Hamilton, Bottas, Vettel, Räikkönen ja Gasly.

https://twitter.com/F1/status/1023559587146948610

6/70 Red Bullidel keeruline nädalavahetus saab jätku. Hea stardi teinud Max Verstappen peab tehnilistel põhjustel katkestama.

Sõidul on juba ka esimene katkestaja. Charles Leclerci auto on jäänud raja äärde.

Stardi läbisid sõitjad puhtalt. Hamilton hoiab esikohta. Talle järgnevad Bottas, Vettel ja Räikkönen.

Start on antud!

Peatselt algab sõit. Hetkel on käimas soojendusring.

https://twitter.com/F1/status/1023554918970523648

Stardini jäänud veel alla kümne minuti!

Trofee ootab võitjat!https://twitter.com/F1/status/1023553341987737600

Stardi eel näidatakse üles austust hiljuti surnud Ferrari presidendile Sergio Marchionnele.https://twitter.com/F1/status/1023552806576435201

Sarnaselt Eestile on ka Ungaris palav - raja kohal peaks praegu umbes 33 kraadi sooja!https://twitter.com/F1/status/1023551874748825600

Tere päevast! Suur mootorispordipäev jätkub: Soome rallile saime joone alla tõmmata, aga vormeliässad hakkavad täna kihutama Hungaroringil.