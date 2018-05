BLOGI | Igavavõitu Monaco GP võit läks Ricciardole, Vettel ja Hamilton samuti poodiumil

And this is how they crossed the line in the principality 👇 pic.twitter.com/Sd68TD4E9E — Formula 1 (@F1) May 27, 2018

Verstappen jõuab finišisse üheksandana. Hülkenbergi ja Gaslyd tal takistada ei õnnestunud.

Teise koha saab Vettel, kolmanda Hamilton, neljanda Räikkönen, viienda Bottas ja kuuenda Ocon. Täpselt sama kuuik, kes ka võistlust nendelt positsioonidelt alustas!

Ja Ricciardo on finišis!

Viimane ring...

Vettel on Ricciardost nüüd lausa viie sekundi kaugusele langenud.

Aga sodi koristatakse ülimalt kiirelt ära ning võistlus juba jätkub!

Viis ringi jäänud. Prügi on maas palju. Kas on üldse mõtet boksi tulla?

Virtuaalne turvaauto. Mercedes valmistub boksipeatuseks!

Avarii! Kodurajal kihutav Leclerc ei saa tunneli järel pidama ning põrutab Hartleyle kõvasti tagant sisse! Leclerc katkestab, Hartley suudab tagurpidi oleva tagatiivaga boksi liibata.https://twitter.com/F1/status/1000750722256908288

Ricciardo on juba tohutult kaua pinge all vastu pidanud. Vettel suudab vahepeal esimeses sektoris vahe vaid 0,6 sekundi peale vähendada, kuid ringi teine pool on Red Bulli mehel parem.

Verstappen no jõudnud Hülkenbergile ja Gaslyle järgi. Kas näeme möödasõite, avariisid või muud sorti tulevärki? Sõita on jäänud veel 11 ringi.

Ricciardo aga püsib samal ajal endiselt liidrikohal, kuid Vettel on vaid 0,9 sekundi kaugusel. Hamilton on Vettelist nüüd kolme sekundi kaugusel.

Verstappen pigistab end Sainzist mööda ning ees ootab vaba vesi. Hüperpehmed rehvid toovad talle kohe ka kiireima ringiaja.

Verstappen ja Sainz põrkavad tunneli järel olevas šikaanis korraks peaaegu kokku, ent jäävad rajale. Hollandlane on Sainzi tagatiivas kinni.

Ei kasuta. Võistlus jätkub. Meeldetuletuseks: 1. Ricciardo, 2. Vettel, 3. Hamilton, 4. Räikkönen, 5. Bottas, 6. Ocon, 7. Gasly, 8. Hülkenberg, 9. Sainz, 10. Verstappen.

Virtuaalne turvaauto. Kas keegi liidritest otsustab seda boksipeatuse jaoks ära kasutada?

Alonso katkestab! Auto mootor suitseb ning hispaanlane on sunnitud võistluse pooleli jätma!

Tundub, et Vettel proovib nüüd uuesti Ricciardot rünnata. Kas seekord läheb õnneks?

Verstappen tegi lõpuks oma esimese boksipeatuse ära. Nüüd on ilma ühegi peatuseta veel rajal vaid kuuenda koha mees Hülkenberg.

Max Verstappen on samal ajal üheksandaks tõusnud.

Sõita on jäänud veel 33 ringi, aga praegu on äärmiselt raske öelda, kes võiks lõpuks võitjaks tulla. Lahtisi otsi on tohutult palju.

Hamilton on nüüd kiirelt Vetteli kannule tõusmas. Tempo on koguni pool sekundit ringi kohta kiirem - ja kahe mehe vahe on vaid 2,8 sekundit! Ricciardo on samal ajal Vettelist vaid 1,1 sekundit eespool.

EiTea: Vormeli vaatamine on küll täiesti võimatuks tehtud. Ainus võimalus RTL aga see näitab rohkem reklaami kui sõitu. Vägisi hakkab katkema minu pea 20 aastane vormeli jälgimine. Aitäh sarja uued omanikud. Täielik totrus.

Kas nüüd on Ferraril probleeme? Vettel teatab, et tema roolil olev ekraan läks tummaks.

Ülejäänud tipud hakkavad vaikselt esimesele kahele lähemale tulema, kuigi vahed on veel päris suured. Vetteli edu Hamiltoni ees on sulanud vaid 5,5 sekundile, sõidetud 38 ringi.

Ricciardo suudab oma murest üle olla ning vahe Vetteliga on taas pooleteise sekundi peal. Raske öelda, kui palju teda see tehniline probleem mõjutab. Näib, et Vettel üritab ka natuke oma rehve säästa.

Ricciardole öeldakse, et tema probleem sõidu jooksul paremaks ei lähe - aga Vettel ei suuda enam ka vahet vähendada.

Bottas tuleb samal ajal neljandal kohal olevale Räikkönenile jõudsalt lähemale ning on kaasmaalase juba kinni püüdnud. Erinevalt ultrapehmetel esinelikust on Bottasel all superpehmed ehk pisut kõvem ja vastupidavam segu. Sõidetud on veel alla poole distantsi - 32 ringi 78-st. Karta on, et esimesed peavad ehk korra veel boksi tulema.

Ricciardo autol ei ole sirgete peal enam sellist tippkiirust nagu varem. Talle öeldakse, et ta sellest hoolimata asja sujuvana hoiaks.

Vettel on Ricciardost nüüd vaid sekundi kaugusel. Kas Ricciardo peab tõesti tehniliste probleemide tõttu esikoha käest andma?

Ricciardo annab raadio teel teada, et auto on jõudu kaotamas!

Verstappen on vahepeal tõusnud kümnendaks.

Kas Ricciardo ei ole veel rehve soojaks saanud? Vettel tema selja taga vähendab austraallasega jõuliselt vahet ning on neljast sekundist teinud ühtäkki poolteist. Väga huvitav!

Ricciardo naaseb liidrina. Seis 18. ringil: Ricciardo, Vettel, Hamilton, Räikkönen, Bottas, Ocon. Verstappen on hetkel 12. kohal.

Vettel naaseb rajale Bottase ja Hamiltoni ette, Ricciardo tuleb samal ajal boksi.

Vettel boksis. Hamilton ei suuda samal ajal värskete rehvidega Ricciardost ikka kiiremini sõita - see on väga hea märk Red Bulli fännide jaoks.

Hamilton saab Oconist mööda ning saab nüüd vabas vees sõita.

Hamilton naaseb rajale kuuendana, ultrapehmed rehvid all. Sõidetud on 13 ringi, vahed hakkavad juba venima.

Hamilton on esimene mees, kes plaanitult boksi tuleb. Seda kolmandalt kohalt.

Strolli autol läheb rehv katki ning mees tuleb seda boksi vahetama.

Verstappen tõuseb kiirelt kolm kohta, möödudes Strollist ja Hartleyst ning ka Sirotkinist, kes boksi karistust kandma läks.

Sergei Sirotkini autole ei paigaldatud enne starti rehve õigel ajal ning selle eest saab ta 10-sekundilise seisa-ja-sõida karistuse. Valus - venelane on praegu 12. kohal.

Verstappen teeb ilusa möödasõidu Ericssonist ning tõuseb 17.-ks.

Ricciardo suurendab esikohal oma edumaad päris jõudsalt. Vettelil on ta juba enam kui sekundiga eest ära.

Stardist saavad kõik hästi minema ning avariisid ei juhtu. Tipus jäid ka kohad samaks.

Verstappen sai kohe alguses mõlemast Haasist mööda ning on oma 20. koha vahetanud 18. vastu.

LÄKS!

Nõnda - stardiks on nüüd kõik valmis...

Nõnda - sõitjad on soojendusringile startinud!

Väidetavalt on sõitjatele öeldud, et sõidu ajal on vihma oodata. Ringraja enda ilmateenistus peab tõenäosuseks aga vaid 20 protsenti.

Ilm teeb sõitjad pisut ärevaks, Max Verstappen limpsab ilmselt aga juba keelt. Kas tuleb vihma või mitte?https://twitter.com/F1/status/1000722119062446080

Sõitjate paraad. Sõidu alguseni veel tunnike.https://twitter.com/F1/status/1000708401180086272

