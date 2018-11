BLOGI | Hamilton võitis ülipõneva Brasiilia GP, Mercedes kindlustas meeskondliku maailmameistritiitli

Parimalt stardikohalt alustab tänast sõitu viiekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes), kelle kõrvalt stardib Sebastian Vettel (Ferrari). Hamiltoni jaoks oli tegu hooaja 10. kvalifikatsioonivõiduga ning etapivõite on tal tänavu kogunenud 9. Teise stardirea hõivasid soomlased Valtteri Bottas (Mercedes ja Kimi Räikkönen (Ferrari). Esikuuikusse mahtusid veel Red Bulli sõitjad Max Verstappen ja Daniel Ricciardo.

Mercedese meeskonna juht Toto Wolff peab sõidu eel favoriidiks Ferrari sõitjaid. "Ferrari võttis kvalifikatsioonis suure riski, vahetades vihma eel viivitamatult rehve ja see tasus ära," sõnas Wolff sõidu eel. "Tänaseks sõiduks on neil kõige vähem kulunud rehvid all."

Kvalifikatsiooni tulemused: