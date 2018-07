BLOGI | Hamilton võitis dramaatilise Saksamaa GP, Bottas kindlustas Mercedesele kaksikvõidu, Vettel katkestas liidrikohalt

Hamilton weathers the storm to take win number four of 2018! #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/48pO4PnPw1 — Formula 1 (@F1) July 22, 2018

Vormel-1 etapp Saksamaal

Lõplik järjestus:https://twitter.com/F1/status/1021044839461326848

Hamilton tõusis tänu võidule ja Vetteli katkestamisele uueks liidriks. Edu sakslase ees on 17 punkti.

67/67 Lewis Hamilton võidab Saksamaa GP! Mercedesele kaksikvõit! Räikkönen kolmas.

https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1021043028197367808

65/67 Hamilton sõidab välja ka võistluse uue kiireima ringi.

63/67 Carlos Sainz sai 10-sekundilise karistuse, kuna tegi möödasõidu turvaauto ajal.

61/67 Hamiltoni jaoks hetkel kõik sujub. 6 ringi jäänud ja edu Bottase ees on 2,6 sekundit.

59/67 Esiviisik: Hamilton, Bottas, Räikkönen, Verstappen, Hulkenberg.

58/67 Hamilton möödus Bottasest.

57/67 Turvaauto lahkub ning võidusõit jätkub!

54/67 Räikkönen käib boksis, Mercedeste pilootidel kaksikjuhtimine.

54/67 Rajal on turvaauto. Esikolmik hetkel: Räikkönen, Hamilton, Bottas.

Vettel kaotas kurvis auto üle kontrolli ning sõitis vastu seina.

53/67 Mercedese piloodid teevad boksipeatuse, uus liider hetkel Räikkönen.

52/67 Vettel katkestas!

51/67 Vihmasadu on tugevnenud, Räikkönenil probleeme pidamisega ning Bottas läks temast mööda ja tõusis teiseks.

49/67 Verstappen tegi taas boksipeatuse ning tal vahetati uuesti rehve.

47/67 Esiviisik: Vettel, Räikkönen, Bottas, Hamilton, Verstappen.

47/67 Verstappen teeb teise boksipeatuse. Hamilton tõuseb temast mööda.

45/67 Leclerc, Alonso ja Gasly käivad kiirelt boksis pärast vihmasaju algust.

44/67 Rajal hakkas vihma sadama. Ees on väga põnev sõidulõpp.

42/67 Hamiltonil palutakse boksi tulla, britt langeb viiendale kohale.

39/67 Vetteli möödumine oli Ferrari meeskonna korraldus.

39/67 Sebastian Vettel möödus Räikkonenist ning on uus liider.

35/67 Saksamaa GP-l teine katkestaja, Stoffel Vandoorne'i jaoks on sõit lõppenud.

36/67 Räikköneni ja Vetteli vahel käib tihe võitlus esimese koha peale.

Vettelile edastati raadioside kaudu, et vihm on 10-15 minuti kaugusel.

https://twitter.com/F1/status/1021028260325543937

31/67 Verstappen käis boksis ning Räikkönen on uus liider. Vettel teine ja Hamilton kolmas.

30/67 Daniel Ricciardo katkestas! Mehe autot tabasid tehnilised probleemid.

29/67 Bottas tegi boksipeatuse. Esiviisik: Verstappen, Räikkönen, Vettel, Hamilton, Bottas.

27/67 Mitmed mehed on käinud boksis, mille tõttu on Ricciardo tõusnud kuuendale kohale, kaotust Hamiltonile 25 sekundit.

25/67 Vettel teeb boksipeatuse ja langeb neljandaks, kuid jõuab siiski Hamiltoni ette.

25/67 Liider Vetteli edu viiendal kohal asuva Hamiltoni ees on 21 sekundit. Hetkel on Räikkönen ainus, kes esiviisikust boksis käinud.

20/67 Head sõitu tegev Daniel Ricciardo on jõudnud punktikohale. 9. kohal sõitev Sainz on kõigest kahe sekundi kaugusel.

17/67 Daniel Ricciardo on tõusnud 12. kohale.

17/67 Esikuuik: Vettel, Bottas, Verstappen, Räikkönen, Hamilton, Magnussen.

15/67 Kimi Räikkönen teeb ära boksipeatuse, langeb neljandale kohale, napilt Hamiltoni ette.

14/67 Hamilton on juba viies, möödus just Magnussenist. Nüüd on tükk tühja maad, kuna Verstappen on 17 sekundi kaugusel.

10/67 Hamilton tõusnud juba 7. kohale, Ricciardo 13.

Hamilton näitab suurepärast kiirust.https://twitter.com/F1/status/1021022739191287809

7/67 Vetteli edu Bottase ees on juba üle kolme sekundi.

6/67 Hamilton on tõusnud punktikohale. Esiviisikus muutusi pole: Vettel, Bottas, Räikkönen, Verstappen, Magnussen.

4/67Hamilton on tõusnud juba 11. kohale, Ricciardo on tõusnud ühe koha võrra 18. kohale.

2/67 Hamilton on 13. ja Ricciardo 19. kohal.

Vettel tegi hea stardi ning hoiab oma liidrikohta. Bottas teine, Räikkönen kolmas ja Verstappen neljas.

Start on antud!

Sõit algab peatselt! Praegu on käimas soojendusring.

"Kõik on võimalik, kuid realistlikult tahaks minimaalselt kuuendal kohal lõpetada," sõnas 19. kohalt startiv Daniel Ricciardo.

Sky Sportsi andmetel on 60% tõenäosus, et sõidu jooksul hakkab sadama.

10 minuti pärast algab sõit.

Kas tänasel GP-l hakkab ka vihma sadama?https://twitter.com/F1/status/1021012232312766465

"Ferrari on olnud sellel nädalavahetusel väga kiire," sõnas Valtteri Bottas sõidu eel. "Ei ole lihtne neid võita, kuid me anname endast kõik, et neist ette saada."

Hamilton on kõik viimased korrad, kui ta oli sunnitud alustama esikümnest väljas, lõpetanud kõrgetel kohtadel.

Ferrari jaoks on Saksamaa GP ajalooliselt väga edukas olnud.https://twitter.com/F1/status/1020986864130457601

Tänane stardijärjekord:https://twitter.com/F1/status/1020766110713491457

Viimasena stardib täna vormeli mootorit vahetanud Pierre Gasly. https://twitter.com/PierreGASLY/status/1020991856673546245