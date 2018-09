BLOGI | Hamilton võidutses Singapuris ja kindlustas liidripositsiooni, Ferrari läks taktikaga alt

Singapuri GP

"Kokkuvõttes polnud me piisavalt kiired. Püüdsime olla alguses agressiivsed, kuid see ei tasunud ära," sõnas Vettel.https://twitter.com/F1/status/1041329724742688770

"Meeskonnal oli hea strateegia. Püüdsime teha oma sõitu. Olen teise koha üle väga õnnelik," rääkis Verstappen.https://twitter.com/F1/status/1041329477345783813

"Olen väga väsinud. See tundus nagu mu elu pikim ralli," sõnas Hamilton. "Meeskond pole kordagi kaotanud usku ei minusse ega Bottasesse. Verstappen võitles täna samuti kõvasti - milline nädalavahetus!"

Päeva sõitjaks valiti Max Verstappen.https://twitter.com/F1/status/1041328688569245696

1. Lewis Hamilton2. Max Verstappen3. Sebastian Vettel4. Valtteri Bottas5. Kimi Raikkonen6. Daniel Ricciardo7. Fernando Alonso8. Carlos Sainz9. Charles Leclerc10. Nico Hulkenberg

Hamiltonile järgnevad Max Verstappen ja Sebastian Vettel.https://twitter.com/F1/status/1041327233380626434

Lewis Hamilton võidab Singapuri GP!

2 ringi on jäänud lõpuni. Hamilton on liikumas kindla võidu poole, mis suurendab hetkeseisuga tema edu Vetteli ees ülarvestuses 40 punkti peale.

57/61 Räikköneni vahe Bottasega on alla sekundi. Kas Räikkönen suudab neljandana lõpetada?

55/61 Ricciardo rehvid on kulumas ning ta jääb Räikkönenist juba nelja sekundiga maha!

55/61 Bottas, Räikkönen ja Ricciardo mahuvad kahe sekundi sisse. Kas suudab keegi enne finišit oma kohta veel parandada?

10 ringi enne lõppu on esikuuik järgmine: Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas, Räikkönen, Ricciardo.

49/61 Räikkönen on Bottase kannul ja vahe on ühe sekundi ümber. Võitlus käib neljanda koha peale.

47/61 Sergei Sirotkin sai samuti siniste lippude eiramise eest 5-sekundilise ajakaristuse.

Fernando Alonso sõidab välja uue kiireima ringiaja: 1.43:598.

44/61 Grosjean saab siniste lippude ignoreerimise eest 5-sekundilise ajakaristuse.

44/61 Ricciardo sõidab uue kiireima ringi välja.

43/61 Vahepeal juba Hamiltoni kannule jõudnud Verstappen on taas nelja sekundiga maas.

"Hetkel on käigus veel plaan A, sul läheb väga hästi," sõnas Ferrari tiim Vettelile.

41/61 Hamilton on mures oma rehvide pärast ja kurtis, et rehvidel napib haardumist.

41/61 Perez saab kokkupõrke eest Sirotkiniga karistada ja peab boksist taas läbi sõitma.

"Need mehed on hullud," sõnas Verstappen eesolijate kohta. "Mida nad teevad?" küsis Hamiltonhttps://twitter.com/F1/status/1041317138680700929

Grosjean ja Sirotkin on uurimise all, kuna nad ei lasknud siniste lippude lehvides koheselt Hamiltoni ja Verstappenit mööda.

38/61 Aeglasematest autodest mööda sõites kasutas Verstappen Hamiltoni aeglasema tempo ära ja jõudis briti kannule. Vahe on on nüüd 1,5 sekundit.

37/61 Tipus on olukord muutusteta. Hamilton juhib, Verstappen teine ja Vettel kolmas. Esikuuikusse mahuvad veel Bottas, Räikkönen ja Ricciardio.

https://twitter.com/F1/status/1041315775737462784

34/61 Perez osales täna juba teises kokkupõrkes! Möödasõidul Sirotkiniga põrkas ta külje pealt venelasega kokku. Tükid lendasid, aga mõlemad masinad jätkavad veel sõitu.

31/61 Ricciardo on ka vahepeal boksis ära käinud. Esikuuik: Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas, Räikkönen, Ricciardo.

30/61 Hamilton juhib Verstappeni ees viie sekundiga. Vettel jääb britist maha 7,7 sekundiga.

Leclerc möödus Gaslyst ja on 9. kohal.

https://twitter.com/F1/status/1041312234041946112

25/61 Hamiltoni jaoks on hetkel kõik sujumas. Ricciardo peab varsti boksi tulema ning siis on britt taas liider. Lisaks peab suure tõenäosusega sõidu jooksul teist korda boksis käima Vettel.

23/61 Räikkönen käis boksis ja langes kuuendaks. Ricciardo on uus liider.

Vettel pole boksipeatuse ajastusega rahul. "Ei ole võimalik, jäime taas hiljaks. Need rehvid ei kesta lõpuni," sõnas ta meeskonnale.

19/61 Esikuuik: Räikkönen, Ricciardo, Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas. Räikkönen ja Ricciardo pole veel boksis käinud.

Räikkönen on uus liider, kuid peab samuti varsti peatuse tegema.

Max Verstappen käis samuti boksis ja tuleb tagasi Vetteli ette.

16/61 Esikuuik: Verstappen, Bottas, Räikkönen, Ricciardo, Hamilton, Perez.

Hamilton langes viiendaks, mis tähendab, et ta jäi Vetteli ette.

15/61 Hamilton tuleb samuti boksi. Verstappen on uus liider.

15/61 Vettel tuleb esikuuikust esimesena boksi! Sakslane langeb 7. kohale.

14/61 Lewis Hamilton sõidab taas välja uue kiireima ringi: 1.44,929.

Kas Verstappenil õnnestub Vettelilt teine koht tagasi võtta?https://twitter.com/F1/status/1041304942986887169

https://twitter.com/F1/status/1041303916280008704

10/61 Hamiltoni ja Vetteli vahe püsib ühe sekundi ümber. Verstappen kaotab omakorda Vettelile vähem kui sekundiga.

7/61 DRS-i kasutamine on nüüd lubatud. Vettel jääb Hamiltonist maha vähem kui sekundiga.

6/61 Esikümme: Hamilton, Vettel, Verstappen, Bottas, Räikkönen, Ricciardo, Perez, Grosjean, Alonso, Sainz.

6/61 Lewis Hamilton sõitis välja uue kiireima ringi.

Kohtunikud teatasid, et Oconi ja Pereze kokkupõrge oli võidusõidu olukord.

4/61 Turvaauto on rajalt lahkumas ja võidusõit saab jätkuda.

https://twitter.com/F1/status/1041301017743241216

Sergio Perez vabandas meeskonna ees, et Oconiga kokku põrkas. "Vabandan, mul polnud ruumi kuhugi sõita."

Enne turvaauto rajale tulemist suutis Vettel Verstappenist mööduda.

1/61 Esteban Ocon põrkas kokku meeskonnakaaslasega ja sõitis vastu seina. Rajal on turvaauto!

Esikuuik sai ilusti minema, kuid juba on üks katkestaja!

Start on antud!

https://twitter.com/F1/status/1041298387340066816

Sõitjad on asunud soojendusringile!

Vaatamata õhtusele ajale on Singapuris temperatuur kõrge.https://twitter.com/F1/status/1041293950781476864

Stardirivi esikümme:https://twitter.com/F1/status/1041246057970262016

Tervist vormelisõbrad! Eestlaste jaoks suurepäraselt lõppenud Türgi ralliga pole aga tänane päev autospordisõprade jaoks veel läbi. 10 minuti pärast algab Singapuri GP.