BLOGI | Dramaatiline Aserbaidžaani GP: Bottasel purunes liidrikohalt rehv, Red Bullid põrkasid kokku ja lõpuks Hamilton võitis

Võistlust esikohalt alustanud Sebastian Vettel kontrollis esialgu olukorda ning tundus, et tema kiirusele sel korral keegi vastu ei saa. Bakuu ringrajal hakkasid konkurendid aga korraldama ja nii läks lõpuks ülimalt põnevaks. Eelnevalt olid nii Vettel kui ka alguses teisel kohal sõitnud Lewis Hamilton käinud korra boksis ning nii oli liidriks kerkinud Valtteri Bottas.

Võistluse kõige dramaatilisem sündmus leidis aset kümme ringi enne võistluse lõppu, kui omavahel põrkasid kokku neljandal ja viiendal kohal sõitnud Red Bulli piloodid Max Verstappen ja Daniel Ricciardo.

The pivotal moment in Baku 💥

Ricciardo and Verstappen collide in dramatic fashion

Recording a second double-DNF for Red Bull in three races#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/OMwH9Ct9BV

