Bernie Ecclestone: Hamiltoni ja Vetteli sõda on just see, mida F1 vajab

Vormel-1 sarja endine boss Bernie Ecclestone leiab, et Bakuu etapil puhkenud sõda Sebastian Vetteli ja Lewis Hamiltoni vahel on vormelisarjale väga kasulik.

MM-tiitli eest heitlevad Vettel ja Hamilton pakkusid Aserbaidžaani pealinnas vormelisõpradele meeldejääva etenduse. Kõige enam kõneainet leidnud intsident toimus turvaauto rajalt lahkumise ajal, mil Hamilton võttis hoo maha sedavõrd järsult, et tema järel olnud Vettel sõitis talle tagant sisse. Sakslane läks seejärel endast välja ja rammis Hamiltonile tahtlikult külje pealt sisse.

Ecclestone`i arvates on F1 sari tulistest vastuseisudest alati kasu lõiganud. "See, mis Bakuus juhtus, on väga kasulik," sõnas Ecclestone. "Ma olen kindel, et Lewis võttis hoo maha, et üritada Sebastiani esitiiba vigastada. Sebastian oli arusaadavalt frustreerunud ja üritas Lewisele sõnumi saata."

Ecclestone meenutas, et näiteks Ayrton Senna ja Alain Prosti ning Nelson Piquet ja Nigel Manselli vaheline võimuvõitlus kasvatas F1-sarja populaarsust tohutult.