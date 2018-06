Belgia GP on F1 kalendris ka järgmisel kolmel hooajal

Belgia GP tulevik vormel-1-s on kindlustatud veel järgmiseks kolmeks hooajaks, sest Belgia valitsus sõlmis uue kolme aastase pikkuse lepingu F1 omanike Liberty Mediaga, teatab Autosport.

"See on hea diil, mis kindlustab, et Valloonia piirkonnas (Belgia piirkond) toimub maailma tipptasemel spordiüritus," rääkis Valloonia piirkonna asepresident ja majandusminister Pierre-Yves Jeholet väljaandele L'Echo. "Tegemist on uue ajastuga, kuna me pole varem Liberty Mediaga koostööd teinud."



Belgia GP sõidetakse Spa-Francorchamps' ringrajal, mis asub Valloonia piirkonnas. Käesoleva hooaja Belgia GP peetakse 26. augustil.