Aserbaidžaani GP-d alustab esikohalt Hamilton, Ricciardo tõi rajale punased lipud

Karjääri 66. kvalifikatsioonivõidu võttis Lewis Hamilton, kelle kõrvalt alustab homset põhisõitu tema tiimikaaslane Valtteri Bottas. Teise stardirea hõivasid Ferrari piloodid Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel. Viies oli Max Verstappen (Red Bull), kuues Sergio Perez, seitsmes Esteban Ocon (mõl Force India), kaheksas Lance Stroll, üheksas Felipe Massa (mõl Williams) ja kümnes Ricciardo.

Uudist täiendatakse...



