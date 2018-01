Arst andis Michael Schumacheri sünnipäeval lähedastele uut lootust

Neli aastat tagasi mäesuusatades kukkunud ja raske ajutrauma saanud Michael Schumacher võib doktor Mark Obermanni sõnul veel taastuda ja tavaellu naasta.

Obermann teatas, et Schumacheri toetajad ei tohi veel alla anda, kirjutab Inglismaa ajaleht Express. "Rootslaste uurimuse kohaselt tulevad 30-40 protsenti koomasse langenud patsientidest nelja aasta jooksul täielikult teadvusele," märkis Saksamaal Seesenis asuva neurokirurgiahaigla peaarst.

"Paljud neist ärkavad ellu ning näevad, kuidas nende lapsed ja lapselapsed suureks kasvavad ning oma plaane ellu viivad," rääkis Obermann, kelle sõnul ei pruugi aga patsiendid täielikult taastuda.

Arst tõi näitena 49-aastase Carola Thimmi, kes oli viis aastat koomas ja tuli siis teadvusele. Naist tabas 36 aasta vanusena rasedana ajuaneurüsm - ta kukkus jalutades kokku ja langes vegetatiivsesse seisundisse.

"Minu elu on küll praegu hoopis teistsugune kui varem, aga see on siiski tore," sõnas Thimm, kelle laps sündis vaatamata ema raskele haigusele tervena.

"Ma teadsin kogu aja, et olen tõsiselt haige, kuid ma polnud teadlik, et viibin koomas. Sain kõigest aru, mis minu ümber toimus," meenutas Thimm koomas veedetud aega.

Schumacher, kes saab täna 49-aastaseks, oli õnnetuse järel kuus kuud kunstlikus koomas. Alates 2014. aasta septembrist viibib ta kodusel ravil, ent tema tervisliku seisundi kohta on väga vähe teada.