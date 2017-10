Ametlikul kontol avaldatud video lõi Schumacheri fännide emotsioonid taas lakke

On 4 October 2012 in Japan, Michael announced his retirement from F1 with the words: "I have decided to retire from Formula 1 at the end of the season. I can be happy with my performance during the last 3 years, as I have seen that I can still compete with the best drivers of the world. But then, at some point, it is time to say Goodbye – and this time, it might even be forever..." #TeamMichael #KeepFighting Ich habe entschieden mich am Ende der Saison aus der Formel 1 zurückzuziehen. Ich kann mit meinen Leistungen in den letzten 3 Jahren glücklich sein; ich habe gesehen, dass ich immer noch mit den besten Fahrern der Welt konkurrieren kann. Aber irgendwann ist es Zeit, Auf Wiedersehen zu sagen - und diesmal vielleicht sogar für immer... #TeamMichael #KeepFighting @mercedesamgf1 @f1

A post shared by Michael Schumacher (@michaelschumacher) on Oct 4, 2017 at 1:41am PDT