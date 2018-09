AMETLIK | Kimi Räikkönen lahkub hooaja lõpus Ferrari vormel-1 tiimist, soomlane leidis juba uue töökoha

Ferrari teatas, et sellega saab läbi 38-aastase Räikköneni viie aasta pikkune periood Itaalia tiimis.

Peagi teatas Ferrari, et Räikköneni asendajaks saab 20-aastane Sauberi sõitja Charles Leclerc.

“Maailmameistrina jääb Räikkönen alati Ferrari perekonna liikmeks. Täname Kimit kõige saavutatu eest ja soovime talle tulevikuks edu,“ kirjutas Ferrari enda kodulehel.

Räikköneni vormel-1 karjäär sellega aga ei lõppe, kuna soomlane sõlmis kaheks aastaks lepingu Sauberiga.



Räikköneni senine karjäär:

38-aastane Räikkönen on vormel-1 sarjas osalenud 287 etapil. Kokku on ta võitnud 20 etappi. Poodiumile on ta kerkinud 100 korda. Parimalt stardikohalt on ta startinud 18 korda. Kiireima ringi on ta välja sõitnud 46 korda.

Esimest korda osales Räikkönen vormel-1 etapil 2001. aastal, kui tuli joonele Austraalias. Maailmameistriks tuli Räikkönen Ferrariga 2007. aastal.

Räikkönen alustas vormel-1 karjääri Sauberi ridades. 2002. aastal siirdus ta McLarenisse, kelle ridades sõitis ta 2006. aastani.

2007. aastal liitus ta Ferrariga ja sõitis seal 2009. aastani. 2010. ja 2011. aastal jäi tal vormel-1 sarjas sõitmata. 2012. aastal naasis ta vormel-1 karusselli ja sõitis seejärel kaks aastat Lotuse ridades. Ferrarisse liikus ta uuesti 2014. aastal.

Lisaks 2007. aasta MM-tiitlile on tal ette näidata 2003. ja 2005. aasta teised kohad. 2008. ja 2012. aastal oli Räikkönen kokkuvõttes kolmas. Ka sel hooajal on ta praegu hoidmas kolmandat positsiooni.