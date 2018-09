AMETLIK | Ferrari kinnitas Kimi Räikköneni asendajaks Monaco võidusõitja

20-aastane Leclerc sõidab sel aastal Sauberi vormel-1 meeskonna ridades. Seni on ta kogunud 13 punkti ja hooaja kokkuvõttes on ta 15. positsioonil. Leclerci parimaks tulemuseks on Aserbaidžaani etapi kuues koht. Lisaks on ta Austrias olnud üheksas ja veel kolm korda kümnes.

Kahel eelmisel hooajal oli Leclerc Ferrari testsõitja.

“Scuderia Ferrari annab teada, et järgmisel vormel-1 sarja hooajal sõidab Charles Leclerc meie tiimis Sebastian Vetteli kõrval,“ kirjutas Ferrari enda kodulehel.