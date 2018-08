Ametlik: Daniel Ricciardo lahkub hooaja järel Red Bullist

"Me täielikult austame Daniel Ricciardo otsust lahkuda Red Bulli meeskonna juurest," sõnas meeskonna boss Christian Horner avalduses. "Soovime talle tulevikuks kõike paremat. Täname Ricciardot kogu tema pühendumuse ja rolli eest, mida ta on meie juures etendanud. Tipphetkedeks on loomulikult 7 etapivõitu ning 29 poodiumikohta."

"Nüüd hakkame uurima, kes võiks uuel hooajal Max Verstappeni kõrval sõita," seisis veel Red Bulli avalduses. "Üheksa etappi on jäänud 2018. aasta hooaja lõpuni ning me proovime nii Ricciardo kui Verstappeniga igast sõidust maksimumi võtta."

Briti meedia andmetel hakkab Ricciardo uuest hooajast sõitma Renault' tiimi ridades.

