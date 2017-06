Alonso valmistub Bakuus startima taas viimaselt kohalt

McLareniga sõitev kahekordne vormel-1 maailmameister Fernando Alonso valmistub järgmisel etapil Aserbaidžaanis taas kehvaks stardikohaks, kuna korduvalt üles ütlev Honda jõuallikas vajab uueks sõiduks uusi detaile.

Viimati pidi McLaren stardirivis kohti loovutama Monacos, kui IndyCar sarjast läbi põiganud Alonso asemel alustas viimaselt kohalt Jenson Button. Jõuallika detailide vahetamise eest pidi britt võtma vastu 15-kohalise karistuse.

Honda jõuallikas näitas end tavapärasest küljest jälle viimasel etapil Kanadas, kui Alonso paar ringi enne lõppu masina tee äärde pidi jätma.

"Olles olnud nii lähedal oma esimese punktini Kanadas ja võtnud vastu järjekordse katkestamise, lähme Bakuusse veelgi sihikindlamalt, kuid pole saladus, et sellest tuleb taas raske nädalavahetus. Pärast jõuallika probleemi on tõenäoline, et peame stardirivis kohti loovutama ning rajal, kus on kitsad ja kiired sirged ning kitsad kurvid, on möödumine eriti raske. Kuid mitte päris võimatu. Võitleme sama visalt kui alati," rääkis Alonso tiimi pressiteate vahendusel.

Aserbaidžaani etapp peetakse sel nädalavahetusel.