Alonso röövis Verstappenilt viimase võimaluse võidu peale sõita, kuid pääses vaid hoiatusega

Vormel-1 kohtunikud tegid Jaapani GP viimasel ringil siniseid lippe eiranud Fernando Alonsole (McLaren) hoiatuse ja kirjutasid ta sõitjalitsentsile kaks karistuspunkti.

Alonso sattus sõidu lõpus liider Lewis Hamiltoni (Mercedes) ja Max Verstappeni (Red Bull) ette sõitma. Kui Hamilton pääses hispaanlasest probleemideta mööda, siis kohe briti kannul olnud Verstappen jäi hetkeks Alonso taha toppama. Alonsol endal oli käimas parasjagu kümnenda koha duell Felipe Massaga (Williams).

"Alonsole näidati 51. ringi 14. ja 15. kurvi vahel selgelt sinist märguannet ja siniseid lippe, mis tähistasid sõidu liidrile Lewis Hamiltonile ette jäämist," ütlesid kohtunikud.

"Alonso lasi Hamiltoni mööda 52. ringi 11. kurvis. Sõitjatele on briifingutel öeldud, et nad peavad laskma auto mööda esimesel võimalusel, sõltumata nende enda käimasolevast võitlusest. Kohtunikud jõudsid järeldusele, et Alonso seda ei teinud."

Ülekuulamisel ütles Alonso, et Hamilton võinuks temast varem mööduda - näiteks mõnel varasemal sirgel - , kuid tegi seda alles 11. kurvis. "Kohtunikud nõustusid, et 2.-9. kurvini on möödasõiduvõimalused piiratud, mistõttu Hamiltoni möödumine venis," seisis otsuse selgituses.

Alonso pääses hoiatusega, kuna tegu polnud kohtunike sõnul "nii tõsise intsidendiga kui teised sarnased vahejuhtumid sel hooajal varem ega mõjutanud niivõrd heitlust sõidu võidu peale".

2005. ja 2006. aasta maailmameister Alonso sai enda sõitjalitsentsile tänavu alles esimese hoiatuse ja esimesed kaks karistuspunkti.