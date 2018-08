Alonso ränga avarii järel: saime kinnituse, et halo päästab elusid

Belgia GP suur avarii juhtus kohe esimeses kurvis, kui Nico Hülkeberg libises otsa Alonsole, kelle auto paiskus seejärel õhku ja maandus Leclerci vormeli peale. Hispaanlase sõiduriist kukkus seejuures Leclerci auto halo peale, mis sai kokkupõrkes kõvasti põrutada.

"Nägin videokordust ja see tõestab, kui hea asi on halo," sõnas Alonso. "Tegelikult me ei vajanudki seda tõestust, sest see turvakaitse on vajalik."

Leclerc lisas hiljem sotsiaalmeedias: "Ma pole kunagi halo fänn olnud, kuid täna olen üliõnnelik, et see minu pead kaitses."