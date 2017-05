Alonso: pean tagasi tulema, sest Indy 500 võitu mul endiselt pole

Fernando Alonso vaatas hoolimata järjekordsest Honda mootori rikkest positiivselt tuleviku suunas ning lubas pärast IndyCar sarja debüüti ühel päeval USA võidusõidusarja naasta.

Alonso esimene katsetus mainekal Indy 500 võidusõidul Indianapolises lõppes katkestamisega 179. ringil, kui teda vedas taaskord alt McLaren-Honda masina jõuallikas.

"Kindlasti kavatsen siia kunagi naasta. Vähemalt ma tean järgmine kord, kuidas kõik toimib. See pole mul siis esimene kord teha kordusstarte, boksipeatusi ja kõike seda. Seega järgmine kord on lihtsam kohaneda. Eks näis, mis järgnevatel aastatel juhtub. Ma pean edasi pingutama, sest Indy 500 võitu mul endiselt pole," rääkis hispaanlane, kelle suur eesmärk on võita võidusõidumaailma kolm prestiižsemat sõitu - F1 Monaco GP, Indy 500 ja Le Mansi 24 tunni sõit.

Oma debüüdiga jäi Alonso vaatamata katkestamisele ülimalt rahule. "Ma tean, et ma võin olla F1 autos sama kiire kui ükskõik kes. Ma ei teadnud, kas ma suudan seda ka IndyCaris. Hea oli seda võitluslikku tunnet kogeda ja Indy 500 sõitu juhtida," ütles vahepeal ka liidrikohta hoidnud Alonso.

Edaspidi näeb Alonsot sel aastal jälle vormel-1 sarjas, mis jätkub 11. juunil Kanada GP-ga.