Hispaania vormelisõitja Fernando Alonso peab oma 15-aastase F1 karjääri kõige raskemaks konkurendiks eile 47-aastaseks saanud Michael Schumacherit.

"Michael oli midagi erilist. Kõigi teiste sõitjatega võrreldes, kellega olen konkureerinud, oli tema kahtlemata kõige talendikam," sõnas Alonso väljaandele Auto, Motor und Sport.

"Kõik austavad Michaelit, ta on legend. Minu põlvkonna jaoks jääb ta alati meheks, kes valitses F1 sarja," lisas hispaanlane. "See on suur privileeg, et ma olen saanud tema vastu rajal konkureerida ja võidelda MM-tiitlis eest. Ta andis igas sõidus endast maksimumi."

Seitsmekordne vormel-1 maailmameister taastub hetkel raskest peatraumast, mille ta sai 29. detsembril 2013 Prantsusmaal Méribeli lähistel koos pojaga mäesuusatades.