McLareni vormel-1 meeskonna esinumber Fernando Alonso on väga rahul sarja uute tehniliste regulatsioonidega, mis on lubanud autod märgatavalt kiiremaks teha.

Hoolimata sellest, et McLareni Honda mootorid on seni hispaanlasele põhjustanud suure pettumuse, on ta selle suunaga, kuhu sari liigub, väga rahul - rehvid ei kulu enam nii kergesti, kuid pakuvad samal ajal rohkem pidamist kui varem.

"See, kuidas kurve saab rünnata, kui hästi on pidamist tunda, on olnud hea üllatus," rääkis Alonso Motorspordile. "Saame sõita nii nagu tahame, mitte nagu väikesed lapsed, et rehvid üle ei kuumeneks."

"Taas vabalt sõita on olnud tõeliselt lõbus. Nüüd peame lihtsalt sirgete peal leidma konkurentidega võrreldes sama kiiruse."