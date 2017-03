Endine vormel-1 piloot Mark Webber avaldas, et kahekordne maailmameister Fernando Alonso võib McLareni tiimile selja keerata juba enne hooaja lõppu.

"Alonso ei pruugi meeskonda jääda," ütles Webber Belgia uudisteagentuurile Sporza. "Võib-olla saab Stoffel (Vandoorne) juba varsti uue tiimikaaslase. Ma pean väga võimalikuks, et Alonso hooaega ei lõpeta. Ta on väga rahulolematu."

"Fernando pole siin kuuendate ja seitsmendate kohtade pärast. Ta pole punktidest huvitatud. Ta tahab võidelda poodiumi nimel," lisas austraallane.

Alonso ootamatu lahkumine võib comeback'i võimaluse anda aja maha võtnud Jenson Buttonile, kes on vormiliselt McLareni varusõitja.

Hooaja avaetapil Austraalias pidi Alonso tehniliste probleemide tõttu kümnendalt kohalt katkestama ega varjanud oma pahameelt. Küsimusele, kas ta saab Melbourne'ist ka midagi positiivset kaasa võtta, vastas hispaanlane: "Mitte eriti. Ma tunnen, et olen väga hästi valmistunud. Tunnen, et sõidan paremini kui kunagi varem. Ning samal ajal võitlen ühe punkti pärast. See on väga pettumust valmistav."

"Auto pole hetkel ilmselgelt konkurentsivõimeline ning me olime kogu sõidu punktikohas kinni, aga ma pidin hirmsasti kütust säästma. Oli suur üllatus leida end kümnendalt kohalt. Sõitsin maksimumi peal, tundsin end enesekindlalt, aga auto on praegu väga-väga konkurentsivõimetu."