Alonso ja Vandoorne peavad stardirivis loovutama 15 kohta

Vormel-1 kohtunikud määrasid McLareni pilootidele Fernando Alonsole ja Stoffel Vandoorne'ile Aserbaidžaani GP stardiriviks 15-kohalised karistused, sest nende autodele paigaldati uued turbolaadurid ja MGU-H komponendid.

McLareni meeskonnas teati juba enne Bakuusse reisimist, et head stardikohta pühapäeval loota pole, sest Honda tahab jõuallikatel uuendusi teha. 15-kohaline stardirivi karistus tuleneb sellest, et uued komponendid on McLareni masinatel juba kuuendad, limiit on aga hooaja peale neli.

Ühtlasi pandi Alonso autole neljas mootor ja neljas MGU-K, kuid selle eest veel karistust ei saa.

FIA lappis selle hooaja eel reegliteraamatus kinni seaduseaugu, mis võimaldas meeskondadel korraga vahetada mitu jõuallika komponenti ja võtta hiiglaslik karistus - nõrgematel tiimidel pole ju vahet, kas kaotada 15 või 30 kohta. Uus reegel sätestab aga, et "kui juht tuleb välja rohkem kui ühe uue jõuallika elemendiga, mis tooks kaasa karistuse, siis võib ta järgnevatel etappidel ilma täiendava karistuseta kasutada vaid viimast paigaldatud elementi."